Legătura dintre 'dușmanul' lui Kovesi și Liviu Dragnea - Informații explozive despre noul șef al DNA Ploiești

Serviciul Teritorial Ploieşti al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) va fi condus de săptămâna viitoare de către procurorul Marin Nicolae, delegat vineri de procurorul general Augustin Lazăr, a anunţat procurorul şef adjunct al DNA, Călin Nistor.

"Astăzi a fost delegat un procuror şef serviciu din cadrul Structurii Centrale, care va conduce de luni Serviciul Teritorial Ploieşti. Este domnul procuror Marin Nicolae, de la Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate (infracţiunilor de corupţie - n.r.). A fost delegat de luni (6 august - n.r.) de către procurorul general al României. Doar dumnealui poate delega, are această prerogativă", a declarat Călin Nistor, la un post TV.

Procurorul şef adjunct al DNA a opinat că Marin Nicolae este un "profesionist", un procuror cu mare experienţă, care a avut cazuri complexe în investigaţie, cu soluţii de condamnare.

Marin Nicolae provine din secţia a II-a a DNA, secţia de investigare a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie. Procurorul a fost unul dintre cei care au depus plângeri la Inspecţia Judiciară împotriva Laurei Codruţa Kovesi, alături de Iorda Moraru şi Ţuluş, după episodul cu supunerea procurorilor din subordine la testul poligraf.

Cât despre legătura lui Marin Nicolae cu liderul PSD, Liviu Dragnea, în presă apar informații contradictorii. Dacă o parte a presei susține că Marian Nicolae a fost procurorul care a oprit în 2013 un flagrant în urma căruia Liviu Dragnea, la aceea vreme ministrul Dezvoltării și vicepremier, urma să primească documente secrete SRI despre TelDrum fotocopiate dintr-un dosar aflat în sediul DNA, altă parte a presei dezvăluie că Marin Nicolae i-ar fi cerut ofițerului de poliție judiciară al DNA, Dan Emil Manolachi, să spună lucruri neadevărate despre Liviu Dragnea.

„Legat de declaratiile date, incepand cu luna martie 2013, arat ca la un moment dat, audiat fiind in prezenta aparatorilor mei alesi, procurorul (n.n. - Marin Nicolae) a avut o reactie pe care nu am relatat-o pana acum, respectiv s-a ridicat, a lovit cu pumnul in masa si mi-a spus: 'DACA AR FI DUPA MINE, TE-AS IMPUSCA!' Aparatorul meu ales a reactionat spunand ca nu a mai vazut niciodata asa ceva. Nu am formulat la acel moment plangere impotriva procurorului, fiind intr-o stare psihica marcata de presiunile constant exercitate impotriva mea, dupa inceperea cercetarilor in prezenta cauza. Cand ma refer la presiuni, am in vedere solicitarile repetate ale procurorului, in sensul: 'ZI DE DRAGNEA', desi eu ii relatasem ca nu il cunosc pe acesta din urma.”, este declarația lui Manolachi la ICCJ, în dosarul 3742/2/2014 la data de 9 februarie 2018, potrivit luju.ro.

Cert este că operațiunea DNA a fost un eșec în direcția lui Liviu Dragnea, iar ofițerul DNA a fost inculpat. Liviu Dragnea a reacționat după flagrantul ratat al procurorilor.

„Nu am ce să confirm. Doar am văzut acest document. Nu mă mai șochează nimic. O să văd ce fac. Mai multe nu am ce să spun. Nu mai știu ce să mai spun. Atâtea informaii și zvonuri am auzit. Oameni care au fost forțați să spună lucruri despre mine. Dacă sunt adevărate aceste lucruri, înseamnă că e foarte grav. Dacă așa se lucrează, ne apropiem de un stat polițienesc. Poate e vorba doar de câțiva procurori cu obiceiuri ilegale. Cazul Negulescu a fost gestionat greșit de parchet. Acolo sunt ilegalități foarte grave", declara Liviu Dragnea pentru B1 TV.

Și fostul premier Victor Ponta a vorbit despre episodul flagrantului din 2013. Ponta a afimat că Liviu Dragnea avea „o comunicare" cu procurorul Papici, care a instrumentat dosarul „Referendumul", afirmând că actualul lider al PSD avea nişte oameni în DNA, iar acestuia i se pregătea un flagrant şi că a mers cu Dragnea, la K2, pentru a rezolva situaţia.