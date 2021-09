Leylah Fernandez, după victoria în faţa Elinei Svitolina: În tie-break, am fost un pic norocoasă la 5-5, dar voi lua tot norocul pe care îl pot obţine

Jucătoarea Leylah Fernandez, care a împlinit luni, 19 ani, a vorbit despre performanţa ei remarcabilă, de a se califica în semifinalele US Open după ce a eliminat jucătoare cu multe trofee cucerite în circuit, ca Naomi Osaka, Angelique Kerber şi Elina Svitolina, potrivit news.ro

"Meciul de astăzi a fost cu siguranţă unul dintre cele mai grele, nu numai din punct de vedere al tenisului, ci şi psihic şi emoţional. Svitolina este o mare jucătoare, o mare luptătoare. M-am bucurat că am putut lupta în primul set. În al doilea set şi-a ridicat nivelul şi din păcate am făcut câteva greşeli în momentele cheie. Mă bucur că am putut să-mi revin pentru al treilea set. În tie-break, am fost un pic norocoasă la 5-5, dar voi lua tot norocul pe care îl pot obţine. M-am bucurat că am putut să trec linia de sosire. Sincer, după primul meu titlu WTA, în februarie, la Monterrey, mă antrenam bine, jucam bine. Doar câteva meciuri slabe ici-colo. M-am întors întotdeauna la muncă. M-am întors acasă pentru a lucra mai mult, încerc să-mi îmbunătăţesc jocul. M-am bucurat că la fiecare meci pe care l-am jucat, mi-am îmbunătăţit jocul încetul cu încetul. Astăzi sau în aceste săptămâni am reuşit să prezint tot sacrificiul pe care l-am făcut anul trecut, astfel încât să pot ajunge în acest punct. Pentru astăzi şi pentru acest meci, mă gândeam doar să am încredere în mine, încredere în jocul meu, După fiecare punct, câştigat sau pierdut îmi spun întotdeauna să am încredere în jocul meu, să-mi fac loviturile mele, să văd unde se duce mingea", a spus Fernandez, în conferinţa de presă de după meci, potrivit WTA.

Jucătoarea canadiană Leylah Fernandez, locul 73 WTA, s-a calificat, marţi, în semifinalele US Open, la o zi upă ce a împlinit 19 ani.

Ea a învins-o, în sferturi, cu scorul de 6-3, 3-6, 7-6 (5), pe Elina Svitolina din Ucraina, locul 5 WTA şi cap de serie numărul 5, după un meci de două ore şi 24 de minute. Ucraineanca o eliminase în optimi pe Simona Halep, cu 6-3, 6-3.

La această vârstă fragedă, Fernandez a dat dovadă de o mare stăpânire de sine, trecând peste momente dificile. Ea a condus cu 5-2 în decisiv, a fost egalată, setul a ajuns apoi în tie-break, unde a avut 4-1 şi iar a fost egalată, reuşind, la 5-5, o minge norocoasă, un lung de linie care a ricoşat din banda fileului peste racheta adversarei, şi a închis meciul la prima posibilitate ivită.

Fernandez este la a şaptea prezenţă pe tabloul principal al unui grand slam. Anterior, cea mai bună performanţă a ei a fost turul al treilea la Roland Garros, anul trecut.

Jucătoarea din Canada va evolua în semifinale cu Arina Sabalenka din Belarus, locul 2 WTA.