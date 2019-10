Lia Olguța Vasilescu face o dezvăluire explozivă: Bomba pregătită de Viorica Dăncilă pentru Ludovic Orban

Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat, în direct la TVR 1, că săptămâna viitoare Guvernul Dăncilă va majora salariul minim pe economie cu cel puțin 100 de lei. Deputata a declarat că nu este vorba despre o răzbunare a PSD pe PNL, chiar dacă aparent așa pare. Lia Olguța Vasilescu susține că majorarea a fost prevăzută în programul de guvernare și nu a fost făcută mai repede pentru că lipsea avizul consiliul tripartit.

Citește și: Florin Cîțu după ce a picat votul din Parlament: ‘A fost un vot politic’

"L-am auzit pe Ludovic Orban care ne spunea nouă să nu majorăm salariul minim pe economie pentru că îi forțăm pe ei să ajungă la situația anterioară. Cu toate astea noi nu am dat înapoi. O să-l creștem. Dacă mai rămânem la guvernare până săptămâna viitoare când e ședința de Guvern îl vom crește. Noi nu am putut să-l creștem săptămâna aceasta pentru că trebuia făcut acest consiliu tripartit din care fac parte patronate și sindicate înainte să de adopte o procedură pentru salariul minim trebuie să respecți niște pași. Și unul dintre pași era să existe acest consiliu tripartit, mai precis să fie de acord și sindicatele și patronatele. Deci obligatoriu săptămâna viitoare vom crește salariul minim. Și nu pentru ca să le facem în ciudă, ci pentru că asta am avut în programul de guvernare, ca în fiecare an să crească salariul minim cu cel puțin 100 de lei net", a promis vicepreședintele PSD, Olguța Vasilescu.