Lia Olguța Vasilescu face precizări despre Legea Pensiilor, după ce a fost acuzată că a lăsat-o de izbeliște: 'E ultima piatră de încercare' - VIDEO

Lia Olguţa Vasilescu a fost propusă, oficial, de PSD pentru funcţia de ministru al Dezvoltării, după ce Klaus Iohannis a refuzat-o pentru portofoliul de la Transporturi. Vasilescu a declarat că a predat Ministerul Muncii urmașului său, cu un procent de realizare de 100% din programul de guvernare. Acuzată că Legea Pensiilor nu va mai trece în Parlament, Vasilescu a dat asigurări că va urmări personal procesul legislativ.

”Mi-am predat mandatul la Ministerul Muncii, dar am luat în calcul să nu fiu numită la Ministerul Transporturilor. La Muncă, în proporție de 97% sunt realizate proiectele din programul de guvernare. Legea Pensiilor se dezbate, deja, în Senatul României, am participat la ședințele Comisie de Muncă. E ultima piatră de încercare de la Ministerul Muncii. Puteam să merg, cu experiența pe care o am, în alt minister. Eram pregătită ca și la Transporturi să urnesc lucrurile, dar cineva s-a opus.”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

