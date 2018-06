Lia Olguța Vasilescu îl AMENINȚĂ pe Klaus Iohannis: 'Cu siguranță va fi o SUSPENDARE'

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu o va revoca pe Laura Codruța Kovesi, așa cum i-a solicitat CCR! Vicepreședinte al PSD, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat, marți seara, la TVR 1, la emisiunea ”România 9”, moderată de Ionuț Cristache, că președintele va fi suspendat dacă nu o va demite pe șefa DNA.

”De la Ludovic al IV-lea încoace, eu nu am mai auzit în lumea civilizată să vină cun conducător de stat și să spună statul sunt eu. Nimeni nu a avut curajul să spună ce a spus președintele astăzi. Să vii să spui că nu există statul paralel... Pot să îi dau eu exemplu de stat paralel domnului Klaus Iohannis. (...) Vreau să îi transmit domnului Klaus Iohannis că nu poți să-i amputezi ceva ce nu are. Dacă ne uităm în Constituție, o să vedem că nu are niciun rol în ce privește revocarea procurorilor, doar trebuie să constate o procedură. (...) Domnul Iohannis citește mai greu, pricepe mai greu, încep să fiu îngrijorată. (...) Ce facem, sigur o să luăm o decizie. Așteptăm să mai cugete domnul Iohannis, că vedem că mai greu cugetă, să prezinte o decizie. Sigur, într-un timp rezonabil așteptăm ca dumnealui să se pronunțe și dacă nu o va face, abia în acel moment vom lua o decizie. Președintele României se poate suspenda în măsura în care încalcă prevederile Constituției. Este motiv clar de suspendare, dar nu este luată niciun fel de decizie până acum în cadrul coaliției de guvernare. Dacă termenul nu va fi rezonabil și nu va fi aplicată decizia CCR, cu siguranță va fi o suspendare.”, a amenințat liderul PSD.

Olguța Vasilescu a vorbit și despre întrebările ridicate de Klaus Iohannis, care vrea să îi întrebe pe români dacă e nevoie de continuarea luptei împotriva corupției. ”Eu cred că e nevoie să înceapă lupta împotriva corupției. Eu cred că un procuror care fabrică probe e un procuror corupt. Nu am văzut dosare de mare corupție.”, a spus Lia Olguța Vasilescu la TVR.

