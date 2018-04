Lia Olguţa Vasilescu, atacuri în rafală la adresa lui Klaus Iohannis: Ce s-a discutat, de fapt, la Cotroceni - 'părea că e de acord'

Discuţia dintre Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă şi Lia Olguţa Vasilescu a stârnit un adevărat scandal. Şeful statului le-a chemat pe cele două la Palatul Cotroceni pentru discuţii, apoi a dat un comunicat de presă prin care a desfiinţat pur şi simplu politicile Guvernului.

Citeşte şi: Acţiune de forţă a lui Ludovic Orban: Ce le-a INTERZIS parlamentarilor liberali

Lia Olguţa Vasilescu iese la rampă şi îl face praf pe Iohannis. Ministrul Muncii a spus ce s-a discutat la Palatul Cotroceni şi a dezvăluit că Iohannis a fost de acord cu politica Guvernului. Mai mult, Vasilescu îşi continuă tirul acuzaţiilor. Comunicat de la Administraţia Prezidenţială ar fi fost scris înainte de întâlnire.

Citeşte şi: Călin Popescu Tăriceanu RECUNOAŞTE risipa de bani din Senat: Cum vrea să rezolve depăşirea bugetului

"A fost o discuţie, iar eu înţeleg din comunicat că nu mai trebuie să avem majorări salariale şi de pensii pentru că vom avea deficit. Nu e cazul. Am făcut majorări anul trecut, dar am rămas sub ţinta de deficit. Nu se poate discuta de o creştere a inflaţiei. Klaus Iohannis dacă tot vrea să rezolve problemele ţării ar trebui să aibă o discuţie cu Banca Naţională. Banca Naţională poate ţine inflaţia sub control. Comunicatul de presă a fost scris înainte de întâlnire. Iohannis părea că e de acord cu ceea ce discutăm", a spus ministrul Muncii şa România TV.