Lia Olguța Vasilescu DEMASCĂ planul ASCUNS de PNL: vârsta de pensionare ar urma să crească

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dezvăluie planul secret al PNL. După ce zilele trecute Klaus Iohannis anunța că Legea pensiilor trebuie să fie modificată, în spațiul public au apărut informații conform cărora PNL ar pregăti creșterea vârstei de pensionare. Vasilescu spune că mai marii Comisiei Europene i-au cerut și ei aceeași măsură, însă s-a opus.

Citește și: Gheorghe Dincă, noi MĂRTURII ȘOCANTE despre violurile din casa sa: Luiza Melencu l-a bătut pe Ștefan Risipițeanu

"Si mie mi s-a solicitat de la Comisia Europeana cresterea varstei de pensionare la 68 de ani. Am spus ca e imposibil, deoarece Romania are o speranta de viata cu 8 ani sub media Uniunii Europene. Noi suntem la 74, Franta la 82, de exemplu. Asa ca am mentinut varsta de pensionare din vechea lege si in cea noua, corectand si inechitatile care se vor rezolva doar DUPA RECALCULAREA tuturor pensiilor, recalculare pe care actuala guvernare nu se grabeste sa o inceapa. Acum pricep si de ce vor modificarea noii legi a pensiilor, inainte sa inceapa aplicarea ei. Au de gand sa creasca varsta de pensionare. Si e doar una din relele care se pot intampla...", scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.