Lia Olguţa Vasilescu îl acuză pe Iohannis că se laudă cu realizările PSD. Pliant de campanie în care preşedintele îşi asumă legile salarizării şi pensiilor

Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu îl acuză pe Klaus Iohannis că se laudă cu măsurile luate în ultimii ani de PSD. Fostul ministru al Muncii prezintă o imagine cu un pliant electoral, în care preşedintelui îi sunt atribuite "promovarea şi promulgarea" legii salarizării şi legii pensiilor.

"Cand tot mandatul esti doar in vacanta si te trezesti in campanie ca nu ai facut nimic notabil, cu ce sa te lauzi? Cu realizarile altora... Auzi la el ce tupeu! A "promovat" legile salarizarii si pensiilor... Nu ai facut decat sa le critici si sa sperii lumea ca nu sunt bani sa se aplice si acum bagi capul in poza sa zici ca ai fost si tu pe acolo? Ce rusine!", scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Anterior, Lia Olguţa Vasilescu îl acuzate pe Iohannis că a inaugurat un obiectiv realizat de guvernarea PSD: "Lenesul national a iesit in campanie sa taie o panglica. Au gasit repede o investitie aproape de Bucuresti, la Giurgiu, ca sa nu se oboseasca prea rau in trafic. Doar ca investitia e inceputa si finalizata de guvernarea PSD. Pai daca in 5 ani de mandat nu a facut nimic, cu ce era sa se laude? Cu asta si cu legile pensiilor si salarizarii, despre care ne povesteste in pliantul electoral ca el le-a "promovat". In acelasi pliant in care scrie cum m-a respins el pe mine, ca ministru, din motiv de "incompetenta". Ma face incompetenta si apoi isi aroga munca mea! Ce penibil!"