Lia Olguţa Vasilescu: 'Ministerul Muncii nu poate să lucreze pe pensiile militare, pe legislația de pensii speciale nu s-a aplecat nimeni'

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, la România TV, că legea pensiilor va intra în dezbaterea parlamentară la toamnă, iar la începutul anului viitor ar putea intra în vigoare. Punctul de pensie va creşte la 1.250 de lei din primăvara anului viitor.

"Legea Pensiilor va intra din septembrie în dezbatere parlamentară fără niciun fel de dubiu. Noi va trebui să-l ținem 1 lună de zile în dezbatere publică, pentru că este un proiect al Guvernului. Sigur că probabil va fi mai mult de 1 lună de zile pentru că vom ieși în această vară cu el. Toată lumea poate să-și spună punctul de vedere pe această lege a pensiilor, poate trimite mesaje la minister cu ce i se pare în neregulă la această lege, să solicite anumite modificări. Cu certitudine pot să vă spun că este o lege îndelung dezbătută cu tot ceea ce a însemnat profesori de dreptul muncii, de drept constituțional. Am încercat să o duc în orice sferă care putea să ne ajute să avem un proiect de lege bun, care să treacă peste hopul CCR fără niciun fel de probleme, care să treacă prin furcile Parlamentului fără niciun fel de probleme.

La ora actuală, pot să vă spun că am avut o discuție săptămâna aceasta la Consiliul Legislativ, care au văzut legea în premieră. De regulă, trebuia să ajungă la ei undeva prin luna septembrie, când se depune la Parlament, au văzut-o înainte, tocmai pentru că am vrut să ne asigurăm că nu sunt probleme din punct de vedere al legislativului. Apoi am trimis-o deja la comisiile de muncă, unde mai mulți parlamentari au solicitat să o vadă înainte să intre în dezbatere publică. Adică ne-am asigurat că în momentul în care legea va intra în dezbatere publică nu va trebui să facem multe corecții după, ci să fie o lege atent studiată și, de asemenea, o lege care să respecte tot ce am promis noi în programul de guvernare", punctează Lia Olguţa Vasilescu.

Ministrul Muncii anunţă că nu există și varianta asumării răspunderii Guvernului. "Este o lege mult prea importantă ca să nu poată fi dezbătută de toată lumea. Termenul de intrare în vigoare va fi începutul anului viitor. Are două componente această Lege a Pensiilor și anume: punctul de pensie care crește etapizat și vedeți că nu am avut nevoie de o nouă lege a pensiilor ca să facem această creștere pe punctul de pensie. Următoarea este prognozată în primăvară. Punctul de pensie va creşte de la 1.100 la 1.250 de lei. Și, de asemenea, avem componenta de corecții care a fost cea care ne-a dat cea mai mare bătaie de cap pentru că este aproape imposibil ceea ce zic eu că am reușit noi să facem prin această lege. Adică să-i aducem la un numitor comun pe cei care au ieșit la pensie acum 20 de ani și au avut un anumit stagiu de cotizare cu cei care au ieșit acum 1 an de zile".

Legea va repara nedreptăţile din actualul sistem, spune ministrul.

"De exemplu faptul că au cotizat foarte mulți pe acordul global, adică au avut al 13-lea salariu pe care li s-a reținut contribuția sau au lucrat pe acord, ore suplimentare, li s-au reținut contribuții dar nu s-au regăsit în calculul pensiei, ceea ce nu se va mai întâmpla. Am simplificat și procedura pentru pensionari care trebuiau să se ducă să-și caute acte în arhive care poate au ars. O să fie un procent mediu care se va acorda în funcție de fiecare categorie în parte - dacă este vorba de mineri, de siderurgiști - calculat un procent mediu și, dacă ești nemulțumit de acel procent trebuie să vii cu adeverințele. Dar sigur, nimeni nu pierde.

Armata, și facultatea, și masteratul, și doctoratul până la 3 ani se vor lua în considerare la calcularea vechimei în muncă.

Lia Olguța Vasilescu a explicat ce se întâmplă cu pensiile speciale.

"Este o lege care se referă doar la cei care au contribuit un anumit număr de ani. Pentru că și cei care au sub 10 ani stagiu de cotizare vor merge pe o altă legislație proprie. Pe asistență socială, unde trebuiau să fie de la început. Ei practic nu au calitatea de asigurat al sistemului, ci de...intră într-o formă de asistență socială. În același timp cei care sunt la ora actuală pe legislație specială și aici eu includ militarii și polițiștii, care-mi spun că au pensii militare, dar sunt tot legi speciale. Ministerul Muncii nu poate să lucreze pe pensiile militare deoarece casele de pensii ale militarilor și polițiștilor se află în subordinea Ministerului Apărării și Ministerului de Interne, deci nu aș fi avut cum să lucrez eu. Sunt singurul ministru din acest guvern care are un dosar penal pentru că am semnat o OUG referitoare la pensiile militare. Pentru că până anul trecut, când a apărut OUG, pensionarii militari își actualizau pensiile în funcție de salariile celor din activitate. Și anul trecut am spus că din moment ce salariile militarilor cresc în fiecare an cu 25% din diferența față de care trebuie să ajungă în 2022, deci automat solda le crește suficient de mult, atunci nu putem să actualizăm și pensiile. Am văzut ce înseamnă actualizarea unei pensii militare, care a pornit de la 7000 în 2015 și a ajuns la 22.000 în anul 2017.

Pentru România, pensiile militarilor chiar sunt decente dacă le comparăm cu celălalte, care ajung într-o medie de 1100 de lei. Și atunci să nu le mai lași să crească într-un procent atât de mare cum a fost exemplul pensiei de care v-am spus. Și tot în această OUG am scris clar că nu mai poate să fie pensia netă mai mare decât salariul net pe care l-a avut. Pentru că avea un salariu, să zicem, de 4000 de lei, dar ieșea la pensie luna următoare cu 4300 de lei. E foarte complicat sistemul. Militarii, de exemplu, au avut un număr de ani în care nu au contribuit deloc. Că așa a stabilit statul român, bineînțeles. Și atunci, când le făceai calculul pe contributivitate pierdeau din start. Din această cauză...nu mă întrebați pe mine, că nu am făcut eu legislația de pensii speciale. Eu încerc la ora actuală să fac o lege bună care să aducă pensii decente în România, așa cum insist să spun că nici pensiile militare, și nu mă refer aici la pensiile acelea care sunt inadmisibil de mari...Ei bine, vom încerca să facem pe această Lege a Pensiilor și pentru ceilalți pensionari să aibă pensii decente și eu vă spun că vor fi niște surprize foarte frumoase.

La ora actuală pe legislația de pensii speciale nu s-a aplecat nimeni, în afară de acea OUG despre care vă povesteam și care mie mi-a adus o plângere penală", subliniază Lia Olguţa Vasilescu.

Ministrul e de părere că Opoziţia va contribui la votarea legii pensiilor.

"Mizez pe faptul că la Legea Salarizării nu am avut probleme și s-a promulgat imediat, mizez pe faptul că așa cum au fost parlamentari din Opoziție care au înțeles că Legea Salarizării aduce bani în plus la 97% dintre bugetari și doar 3% pierd și e normal să piardă, pentru că nu e normal să ai salariul peste cel al președintelui României..și atunci au fost și parlamentari din Opoziție care au votat această lege. Cred că și în momentul în care vom veni cu Legea Pensiilor nu își vor permite să...nu știu, să o conteste la CCR cum văd că au făcut cu altele. Foarte greu au reușit să conteste Codul Administrativ la CCR cu tot felul de grupulețe mici, strânse semnături de la nu știu ce partide care abia au reușit să intre în Parlament. În condițiile în care PNL cel puțin a avut o foarte mare problemă în partid în momentul în care au anunțat că nu vor susține Codul Administrativ pentru că primarii îl așteaptă.

În afară de acele indemnizații, care nu sunt mari, nu le depășesc pe cele ale militarilor, de exemplu, clarifică niște lucruri care sunt pentru primari mană cerească. Vă dau exemplu de la Craiova: am vrut să construiesc un spital. 2 ani și 3 luni a durat partea de documentație și licitație și spitalul s-a construit în 8 luni. De multe ori, ca să fii un primar bun, care și vrea să facă ceva, să arate că rămâne ceva în urma lui, trebuia să o iei înainte și să lucrezi un pic la limita legii, pentru că legea era, de fapt, frână în România. Ei bine, Codul Administrativ începe să dea posibilitatea primarilor să construiască efectiv. Anii devin luni prin această lege, prin legea achizițiilor publice, prin legea parteneriatului public-privat, pentru că e un întreg pachet de legi care se adresează administrației locale. Și eu chiar nu am reușit să-i înțeleg aici cum au reușit să-și pună toți primarii în cap. O dată la Legea Salarizării când au votat contra, la Codul Administrativ când au votat contra, chiar și la Codul Penal, pentru că infracțiunea de abuz în serviciu era cea mai dragă DNA-ului și mergea fix către primari. Şi numai pe prostii, pentru că știți foarte bine ce însemna abuzul în serviciu - ai luat aplauze sau, ca mine, capital de imagine..Deci, din punctul acesta de vedere chiar nu am reușit să-i înțeleg.

Legea Pensiilor e o lege foarte importantă. Vreau să vă spun că eu am reușit să am discuții inclusiv cu reprezentanți ai altor partide politice, pe care i-am rugat să nu o facă publică înainte să ieșim cu varianta finală, dar să-și spună punctul de vedere.

Și când spun reprezentanți ai Opoziției mă refer la persoane care chiar știu despre ce este vorba în sistemul de pensii. Și toți au spus ”Aveți mare curaj să faceți această lege, aveți mare curaj cu sumele pe care le va impune această lege a fi plătite în următorii ani, dar este o lege care trebuie făcută.”

Ca să vedeți câtă frână este, câtă opoziție ca nu cumva să se schimbe ceva, ca nu cumva să se pună frână acestor abuzuri pe care le-am tot văzut în ultimii ani și dumneavoastră cred că le-ați prezentat cel mai bine, că dumneavoastră sunteți primul care a început cu ”unitatea de elită” de la Ploiești. Cred că în orice țară civilizată din lumea asta în momentul în care ați prezentat nu 100%, ci 3% din ce ați prezentat că s-a întâmplat la acea unitate de elită, care să știți că nu e singura din România, automat și procurorul-șef de acolo, dar și procurorul șef al DNA ar fi fost destituit. Ori ați văzut cât a durat ca să se schimbe doamna Codruța de la DNA la Parchetul General, la control.”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

