Lia Olguţa Vasilescu o acuză pe Violeta Alexandru de 'infracţiunea privind lansare de fake news-uri în perioada de stare de urgenţă'

Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu o acuză pe Violeta Alexandru, ministrul Muncii, de răspândire de ştiri false şi inducerea unei stări de panică în rândul antreprenorilor, diupă declaraţia referitoare la suspendarea 200.000 de contracte de muncă din cauza crizei coronavirusului.

"Declaratia Violetei Alexandru ca, din cauza Coronavirusului, au fost suspendate 200000 de contracte de munca cred ca se incadreaza usor la infractiunea privind lansare de fake news-uri in perioada de stare de urgenta. Cand am auzit-o la tv spunand ca deja a fost suspendat un numar de contracte care reprezentau cresterea pe un an, un an si jumatate de locuri de munca pe guvernarea noastra, m-am ingrozit. Am vrut imediat sa dau o replica si sa spun ca femeia nu stie ce vorbeste, ca e imposibil asa ceva, dar am zis sa verific. Pentru ca daca era asa, insemna ca in cateva luni economia romaneasca sarea pur si simplu in aer. Nu mai spun cati oameni de afaceri au sunat ieri sa ia informatii despre aceasta situatie...

Cand auzi ca atatea firme romanesti (sa nu uitam ca majoritatea au unul, doi sau trei angajati doar) pun lacatul, inseamna ca trebuie sa te grabesti si tu sa o faci. La naiba mai lasi sa se acumuleze si datorii? Ca sa nu mai spun ca nici oug care prevede plata de la stat a 75 la suta din somajul tehnic nu se publicase in Mof ieri si angajatorii nu stiau incotro sa o apuce! Noroc ca mediul economic n-a reactionat asa cum a citit Violeta in stele, ca in REVISAL nu avea cum sa fie asa ceva... Oameni buni, suntem inca bine! Despre informarea doar din surse oficiale nu mai stiu ce sa va spun, dar o sa va invit totusi sa o faceti, sperand ca cineva din Guvern va iesi, totusi, cu date reale! E vital ca mediul de afaceri sa nu intre in panica!", scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Un număr de 200.000 de contracte de muncă suspendate au fost înregistrate la nivelul acestei săptămâni, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Detalii AICI!