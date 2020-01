Lia Olguța Vasilescu: Titus Corlățean este artizanul aducerii mele în PSD

Lia Olguța Vasilescu a declarat luni, la sediul PSD, că nu s-a simțit „absolut deloc” vizată de afirmațiile colegului ei de partid Titus Corlățean, senator PSD, care a spus recent că social-democrații trebuie să renunțe la „PRM-isme” în condițiile în care Olguța Vasilescu a venit în PSD de la PRM.

„Nu, absolut deloc (nu m-am simtit vizata). Nu stiu la cine s-a referit. Libera exprimare este garantata in PSD. Titus Corlatean este artizanul aducerii mele in PSD in 2007 cand era secretar general al partidului”, a zis Lia Olguta Vasilescu.

„Suntem într-un moment dificil pentru PSD. Este pe de o parte rezultatul unor greșeli pe care și noi le-am făcut, și în organizația asta de partid județeană, unele și la nivel național. Să renunțăm la peremisme, să renunțăm la stilul Mitralieră, să renunțăm la lucruri care nu ne atrag electoratul”, a zis senatorul PSD Titus Corlatean, saptamana trecuta, la o sedinta de partid in Dambovita.

