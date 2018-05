Liberala Alina Gorghiu, ATAC dur la Dragnea: 'Majoritatea parlamentară pare că e pe alt continent'

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei cere României să respingă proiectul de lege al PSD care impunea ONG-urilor raportări financiare suplimentare în cazul în care nu vor fi operate în text recomandările Comisiei de la Veneția.

Decizia vine în urma votului în unanimitate la textul pe care l-am amendat marți la reuniunea Comisiei Juridice a APCE, de la Reykjavik, Islanda: "The Assembly calls on Romania and Ukraine to reject the recently proposed draft laws imposing additional financial reporting obligations on NGOs unless they have been amended according to the recommendations of the Venice Commission and the OSCE Office for Democratic Institutions (see, respectively, Opinions No. 914/2017 and 912/2018) and to submit them to broad public consultations."

Aștept de la președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, singurul răspuns la o asemenea decizie, cât mai rapid: controversatul proiect de lege al PSD împotriva ONG-urilor să fie respins definitiv!

Mă refer la acea inițiativă legislativă pe care PSD-ALDE se tot chinuie să o ascundă la Camera Deputaților până la un moment oportun în care ar fi putut să forțeze un vot favorabil.

Să ne amintim că doar în urmă cu două luni, Comisia de la Veneția, în opinia formulată în cadrul sesiunii desfășurate pe 16 – 17 martie, preciza cât se poate de clar că unele măsuri din noul proiect sunt disproporționate și trebuie eliminate. Erau criticate obligațiile de raportare financiară propuse în proiectul PSD, precum și sancțiunile dorite pentru nerespectarea lor

Astăzi, însă, ni se transmite cu subiect și predicat că PSD-ALDE trebuie să înceteze epurarea organizațiilor civice pe criteriile agreate de ei, contrare unei democrații de nivel european. Subiectul a captat un mare interes, motiv pentru care Raportul va fi discutat în plenul APCE chiar în sesiunea din luna iunie. În acest context, prin intervenția pe care am avut-o în cadrul reuniunii, am arătat că recomandările Comisiei de la Veneția nu au fost implementate încă în textul de lege propus, deși ele ar trebui să fie obligatorii pentru un stat care dorește să promoveze democrația. Un alt aspect pe care l-am semnalat a fost lipsa inițierii unor dezbateri pe această temă, precum și faptul că vorbim de un proiect care se află încă din sesiunea trecută la Camera Deputaților, for decizional.

Pe de altă parte, sincer, nu mi se pare corect ca APCE să devină colacul de salvare al României pentru fiecare derapaj al celor din PSD-ALDE, dar este necesar și util atât timp cât, la București, majoritatea parlamentară pare că e pe alt continent.