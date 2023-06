Liberalii dau atacul în Guvern și interzic unui ministru să aplice măsurile cerute de Marcel Ciolacu/ Surse

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a declarat, luni, că un plan de măsuri pentru încasări suplimentare la bugetul de stat va fi prezentat în curând şi a subliniat că restructurarea facilităţilor fiscale este obligatorie.

După ce au văzut planul, liderii PNL l-au convocat în sediul din Modrogran pe Marcel Boloș și i-au cerut să pună frână.

”I-au zis să nu vină cu eliminarea falicităților pentru fermieri și constructori. Ne omoară lumea! Ne îngropăm până la alegeri și îi facem jocul lui Ciolacu, care caută bani în plus la buget pentru măsurile lui”, a fost mesajul liderilor PNL, ne-au precizat surse din partid.

Ce măsuri anunțase ministrul Finanțelor

"În ceea ce priveşte situaţia încasărilor şi evoluţia deficitului bugetar datele sunt publice şi ştim că există acest decalaj între ceea ce s-a planificat la nivelul unui an de zile şi ceea ce se poate realiza din încasările care sunt administrate de către ANAF şi, din acest punct de vedere, urmează să venim cu un plan de măsuri pentru ceea ce înseamnă încasări suplimentare la bugetul de stat şi chestionarea problemei deficitului bugetar. Este o perioadă în care am făcut aceste analize, vom avea o discuţie în coaliţie pe această temă. Este limpede că este nevoie de aceste încasări suplimentare la bugetul general consolidat pentru a putea gestiona corespunzător problema deficitului bugetar", a afirmat Boloş, după şedinţa conducerii PNL cu miniştrii şi secretarii de stat liberali.



El a precizat că încă nu a existat o discuţie cu premierul şi în coaliţie cu privire la momentul în care se va veni cu rectificarea bugetară, însă cea mai oportună lună în care s-ar putea realiza este august.



"Este limpede că avem nevoie de acest plan de măsuri fiscal-bugetare şi urmează să le prezentăm în curând. Ele sunt analizate la nivelul Ministerului de Finanţe, continuăm şi în această săptămână cu această analiză", a spus Boloş.



Ministrul a subliniat că restructurarea facilităţilor fiscale este obligatorie.



"Noi suntem acum în situaţia în care facilităţile fiscale le-am cam amestecat cu politicile sociale. Noi suntem susţinătorii investiţiilor şi ai stimulării prin sistemul de facilităţi fiscale a investiţiilor aduse de mediul privat. Din acest punct de vedere, trebuie să schimbăm această paradigmă şi să trecem spre acest mod de a acorda facilităţile fiscale pentru investiţii pe care le atrage mediul privat. Vă spun drept că, aşa cum am precizat, noi avem un amestec de facilităţi fiscale cu politici sociale. Politica socială se poate face prin intermediul programelor pe care Guvernul le are şi, din acest punct de vedere, nu cred că ar trebui să le amestecăm atât de mult încât să generăm impactul de 75 de miliarde de lei", a explicat Boloş.



El a arătat că această restructurare este gândită, dar trebuie discutată la nivelul coaliţiei şi Guvernului.



"O vom prezenta în curând. Sunt tipuri de facilităţi fiscale care trebuie omogenizate în sensul în care, spre exemplu, regula că toată lumea plăteşte contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de sănătate să fie obligatorie pentru toţi care sunt în situaţia de a beneficia de aceste tipuri de stimulente şi ele să fie, până la urmă, cu impact economic şi cu impact asupra dezvoltării economice. Noi susţinem dezvoltarea economică, susţinem investiţiile şi vrem ca acest sistem de facilităţi fiscale să sprijine mediul de afaceri care aduce investiţii noi în economie. Prioritatea noastră este de a crea locuri de muncă, nu este doar un slogan, trebuie să facem din aceste facilităţi fiscale instrumente reale de a pune pe picioare şi a atrage cât mai mult volum de investiţii. (...) Nu este vorba de eliminarea lor, să nu înţelegem greşit. Nu am spus niciodată că le eliminăm, ci le restructurăm. Înseamnă că le regândim încât să fie aplicate după reguli unitare, cum am dat exemplul contribuţiei la asigurările sociale de sănătate - unii plătesc, alţii nu plătesc", a transmis ministrul Finanţelor.