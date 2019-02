Liberalii, ieșire suburbană la adresa PSD și a lui Dragnea: Cretinilor, idioților! Slugile lui Dragnea batjocoresc România!

Punerea sub acuzare a fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi, a pus pe jar întreaga scenă politică. Deputatul PNL, Ioan Cupșa, membru în Comisia pentru modificarea legilor justiției, îi bălăcărește pe cei de la PSD și arată că executarea Laurei Codruța Kovesi la ordinul lui Liviu Dragnea nu va sabota candidatura acesteia la șefia Parchetului European.

Citește și: Kovesi a 'explodat' când a aflat că e urmărită penal: 'Se încearcă oprirea mea'

Cretinilor, Dragnea și toți cei care mai stați lângă el, batjocoriți România

Aveți mare grijă cei care sunteți acum tovarășii de golănii ai lui Dragnea, întotdeauna vine și momentul plății

Procedura de desemnare a procurorului general UE, acolo unde este selectat și un cetățean român care are șansa de a ocupa această înaltă demnitate, este sabotată într-un mod rușinos de către slugile lui Dragnea. Rușinos este să citezi persoana selectată ( la ,,Secția lui Dragnea”, de către Adina Florea ,,procurorul lui Toader” doamna aceea care se declara neindependentă! ) chiar pentru ziua în care ar trebui să se deplaseze la Bruxelles și sunteți cretini dacă credeți că astfel veți influența negativ procesul de selecție. Cum putem interpreta acest demers care are loc imediat după luările de poziție anterioare ale lui TToader sau ale celorlalte slugi ale lui Dragnea, care au declarat public că vor să o oprească pe LCK?

Pe de o parte, Secția pentru investigarea magistraților își demonstrează adevărata utilitate: să ancheteze și să șicaneze magistrați pentru a-i aduce la ,,ascultare”. Ce ,, ascultare”? Ascultare de Dragnea& co. Și dacă nu? Dacă ,,ascultare” nu e atunci urmează ,,retribuția” care înseamnă distrugerea acelui magistrat! Pe de altă parte, Secția are menirea să-i ,,pedepsească” pe neprietenii lui Dragnea & acoliții⁉️Secția are rolul de a-i permite lui Dragnea să controleze magistrații⁉️

Sunteți idioți Vă credeți deștepții satului? Credeți că îi puteți păcăli pe toți sau îi puteți îngenunchea pe toți, fără să plătiți? Chiar vă credeți atât de puternici încât nimeni și nimic să nu vă miște din loc? Tic, tac.Tic, tac.

Manevra este una grețoasă, dovedește o lipsă de minte și o infatuare... Sau disperare?

Comisia de la Veneția, GRECO, Comisia Europeana prin raportul MCV criticau intenția PSDragnea și ne solicitau să nu înființăm un astfel de mecanism toxic cum poate fi Secția pentru investigarea magistraților, care riscă să afecteze independența magistraților și să destabilizeze justiția.

Quod erat demonstrandum”, se arată pe pagina oficială de Facebook a PNL.