Liberalii îmbrățisează strategia 'zero taxe noi'

PNL a depus la proiectul bugetului de stat un amendament care prevede că în 2024 nu vor exista majorări de taxe şi impozite, a anunţat deputatul liberal Florin Roman, citat de Agerpres.

„Clarificăm explicit că nu vom avea majorări de impozite şi taxe în 2024, că nu se va umbla la baza de calcul şi că nu vor fi scoase excepţii. Cam asta spune pe scurt amendamentul. Este o decizie politică a Partidului Naţional Liberal, luată în forurile statutare ale partidului şi pentru a nu mai exista discuţii referitor la faptul că pot creşte taxe în 2024", a precizat Roman, la Parlament.

Potrivit liberalului, prin acest amendament va deveni "literă de lege" că nu pot fi introduse taxe şi impozite. El a explicat că amendamentul a fost introdus pentru că, din păcate, s-a constatat că "diferenţa de la vorbe la fapte e câteodată alta".

"Nu am o problemă cu coaliţia. Eu am o problemă cu cei care ne-au obligat să facem aceste majorări de taxe, pentru că aceste majorări de taxe, care au fost şi în luna octombrie, au fost rezultatul unor jaloane din PNRR negociate de domnul Ghinea, care practic ne-a obligat la modificarea Codului fiscal. Deci acest amendament - zero taxe în 2024 - este un amendament împotriva USR, partidul care a impus taxe noi şi impozite noi prin PNRR", a adăugat Florin Roman.

Deputatul PNL a mai spus că amendamentul va fi susţinut şi de PSD.

"În proporţie de 100%, întrucât eu l-am auzit pe domnul prim-ministru al României şi preşedinte al PSD spunând în mod repetat, aproape obsesiv, că nu vom avea taxe şi impozite majorate. Deci, dacă preşedintele partidului spune că nu, nu înţeleg de ce parlamentarii nu ar vota", a adăugat Florin Roman.