Liberalii intensifică lupta de clasă - Rareş Bogdan cere tăierea veniturilor bugetarilor

Deşi în campania electorală nu au vorbit despre acest subiect, liberalii şi-au făcut o prioritate din tăierea veniturilor bugetarilor. Rareş Bogdan scoate de la naftalină discursul "staului gras" dus în spate de privatul năpăstuit, utilizat şi pentru a justifica tăierile din epoca Băsescu. Europarlamentarul plătit cu mii e euro lunar din bani publici se arată deranjat de sporurile bugetarilor.

"Din 110 miliarde cheltuieli anuale cu salariile, 27 miliarde sunt SPORURI!!!!! In 2017 au fost cheltuieli cu salariile 58 de miliarde anual, va întreb, fara urma de răutate, pur și simplu va întreb, vi pare ca in ultimii 3 ani s-a dublat performanța administrativă sau calitatea serviciilor in Sistemul de Stat???? Oare cele peste 50 de sporuri existente astăzi sunt toate justificate?

Cu siguranța exista o mulțime de oameni care lucrează cu Dedicație și Profesionalism in sistemul public, însă la fel de sigur este ca exista scheme supraîncărcate și taietori de frunza la câini și venituri care nu se justifica in companii de stat sau in cadrul administrației centrale sau a diverselor instituții și agenții guvernamentale.

Sincer, așa nu se mai poate. Chiar nu este in regula. Trebuie evaluat și acționat. Stiu ca va fi greu, stiu ca vor urla unii, stiu ca li se va părea unora ca sunt nedreptățiți, însă “statul gras” nu poate continua sa fie încurajat și protejat. Nu vrem invrajbire, dar trebuie sa fim conștienți ca Romania trebuie reformata. Romania trebuie modernizată. Romania trebuie sa meargă mai departe, strict pe baza de profesionalism și criterii de performanța. Este anormal ca de câțiva ani in Romania sa devină dorința suprema a părinților sa își angajeze copiii la o slujba de stat..... sau la Stat. Nu sa devină antreprenori, nu sa lucreze in Companii private locale sau multinaționale, ....la Stat, ca acolo e cald și bine, bănos și securizat totul, fără riscuri și fără criterii de performanța funcționale, cel mult pe hârtie, de cele mai multe ori. Performanța și Profesionalismul trebuie sa primeze, situații precum cele de la Apele Romane m-as bucura sa fie doar niște accidente nefericite și in nici un caz o normalitate. Ele trebuie amendate imediat și cu fermitate. Fără urma de indulgenta!

#reformamRomania #modernizamRomania #restartamRomania

P.S. Și vreau să dispară pilele neroade, indiferent de culoarea politică a angajatorului!!!", scrie Rareş Bogdan pe Facebook.