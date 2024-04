Libra Internet Bank a realizat un profit net de 317,2 milioane de lei în 2023, în creştere cu aproximativ 33% faţă de anul precedent, iar activele băncii au ajuns la 11,1 miliarde lei.

”Libra Internet Bank a realizat un profit net de 317,2 milioane de lei în 2023, în creştere cu aproximativ 33% faţă de anul precedent. Activele băncii au ajuns la 11,1 miliarde lei, adică o creştere anuală de 14,4%, în timp ce portofoliul brut de credite a atins valoarea de 6,8 miliarde lei (+11% faţă de 2022). Aceste rezultate financiare urmează să fie auditate”, anunţă banca.

În 2023, Libra Internet Bank a menţinut tendinţa de îmbunătăţire în ceea ce priveşte eficienţa operaţională, relevată de indicatorul Cost to income (Cost/venit), care a scăzut în premieră sub 40%. O altă constantă pentru bancă este procentul scăzut al creditelor neperformante (NPL), înregistrat şi în anul precedent: 2,1%, sub media pieţei.

Rezultatele neauditate mai indică o rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) de 25% şi o rentabilitate a activelor (ROA) de 2,8%.

“Dezvoltarea activităţii Libra Internet Bank este pentru echipa băncii un maraton susţinut, iar creşterea nivelului de performanţă, de la un an la altul, reprezintă pentru noi nu doar o satisfacţie, ci şi o motivaţie pentru a ne autodepăşi. Rămânem fideli strategiei de a inova în banking, de a oferi produse şi servicii atractive, uşor de accesat, cu scopul de a menţine un grad cât mai ridicat de satisfacţie pentru clienţii Libra”, a declarat Cristina Mahika-Voiconi, director general al Libra Internet Bank.

Libra Internet Bank a fost înfiinţată în 1996 în Bucureşti şi face parte din grupul american de investiţii New Century Holdings (NCH). Banca s-a specializat în oferirea de produse şi servicii dedicate Profesiilor liberale şi companiilor din Real Estate şi Agribusiness. Libra Internet Bank are o reţea de 58 de sucursale în Bucureşti şi alte oraşe mari din România.