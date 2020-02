LICITAŢIA de artă postbelică aduce pe masă opere de Ţuculescu, Câlţia sau Ghenie

Opere create de artişti de renume internaţional şi care reprezintă actualele tendinţe de pe piaţa de artă: de la Baba la Ghenie, de la Bălaşa la Câlţia sau Ilfoveanu, alături de Piliuţă, Damian sau Bernea sunt scoase la licitaţie de Artmark, pe 25 februarie în cadrul Licitaţiei de artă postbelică şi contemporană, potrivit news.ro.

"Lansare în roşu", ulei pe hârtie lipită pe carton de Ion Ţuculescu, are o estimare stabilită între 20.000 şi 35.000 de euro. Opera a participat la expoziţia retrospectivă "Ion Ţuculescu", Bucureşti, 1967 la cat. 51. Este menţionată în catalogul expoziţiei retrospective "Ion Ţuculescu", Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti, 1999 la cat. 116, pag. 65.

Ştefan Câlţia este prezent în licitaţie cu "Fata cu aripi" (2016), ulei pe pânză estimat între 20.000 şi 30.000 de euro. Opera a făcut parte din expoziţia "Lucrări de peste vară: spaţiul teatral", AnnArt Gallery, Bucureşti, 2018.

"Untitled (Aripă)", de Adrian Ghenie, ulei pe carton, are un preţ stabilit între 15.000 şi 25.000 de euro.

Prima expoziţie personală a lui Adrian Ghenie, “If You Open It You Get Dirty” (2006) a venit ca o urmare firească a absolvirii Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca (2001) şi a înfiinţării în 2005, alături de Mihai Pop, a galeriei Plan B. Lucrări ale artistului se află în cunoscute colecţii publice şi private, precum cea a Centrului Pompidou, Paris; S.M.A.K Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent; San Francisco Museum of Modern Art, California; Hammer Museum, Los Angeles, California; Centrul de Artă Contemporană, Malaga.

Adrian Ghenie a reprezentat România la cea de-a 56 ediţie a Bienalei de la Veneţia (2015), iar anul 2019 l-a încheiat cu o expoziţie personală, “I Have Turned My Only Face” la Muzeul Hermitage din Sankt Petersburg.

Anul 2019 s-a încheiat cu o expoziţie personală la unul din cele mai prestigioase muzee ale lumii, Muzeul de Stat Hermitage din Sankt Petersburg. Potrivit comunicatului oficial, ineditul expoziţiei provine tocmai din experienţa personală a artistului cu capodoperele din patrimonial muzeului, pe care le admira într-un album de artă primit cadou în copilărie. Titlul expoziţiei este preluat dintr-o poezie de Nichita Stănescu, poet român nominalizat la Premiul Nobel. Astfel, spectatorul, privitorul este invitat să descopere încă o dată influenţa trecutului, analiza memoriei individuale, în creaţia artistului.

În sesiunea de vânzări vor fi 170 de loturi care vor fi licitate la Palatul Cesianu-Racoviţă.