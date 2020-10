Licitație pentru bogații lumii - Un diamant violet-roz extrem de rar va fi vândut luna viitoare

Un diamant violet-roz extrem de rar din clasa "vivid" (cu cel mai mare grad de strălucire, n.r.), descoperit într-o mină din Rusia, ar putea fi vândut cu 38 de milioane de dolari la o licitaţie ce va fi organizată pe 11 noiembrie la Geneva, au anunţat luni reprezentanţii casei Sotheby's, citaţi de Reuters, potrivit AGERPRES.

Această nestemată ovală, denumită după baletul rusesc "The Spirit of the Rose", reprezintă cel mai mare diamant de acest tip care va fi pus în vânzare în cadrul unei licitaţii. Cererea de pietre preţioase colorate a urmat în ultimii ani o tendinţă crescătoare în rândul colecţionarilor foarte bogaţi.

Extras dintr-o mină administrată de producătorul rus Alrosa, acest diamant de 14,83 carate a fost tăiat din cel mai mare cristal roz descoperit vreodată în Rusia, au dezvăluit specialiştii casei Sotheby's.

"Apariţia diamantelor roz în natură este extrem de rară, indiferent de forma lor. Doar 1% din toate diamantele roz au mai mult de 10 carate", a declarat Gary Schuler, preşedintele diviziei mondiale de bijuterii din cadrul casei Sotheby's.

Diamantele colorate natural se formează atunci când nestematele pe cale să cristalizeze posedă în interiorul lor o structură specială de reţea, care refractă lumina în raze colorate, nu albe.

Diamantele roz sunt rare şi foarte apreciate din punct de vedere estetic de către colecţionari.

Acest diamant este prezentat la Hong Kong, urmând să fie expus în Singapore şi Taipei, înainte de a fi vândut la licitaţie la Geneva, pe 11 noiembrie.