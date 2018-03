Lider ALDE, atac dur la Congresul PSD: 'Foarte multe partide, chiar prietene, mimează democraţia, simulează bătălia pentru libertate'

Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a afirmat, sâmbătă, că ”foarte multe partide, chiar prietene” mimează democraţia şi simulează bătăliile pentru libertate. Nicolai a susţinut, de asemenea, că decorarea de către preşedintele Klaus Iohannis a unor oficiali olandezi, reprezentanţi ai unor formaţiuni care s-au opus aderării României la Uniunea Europeană, reprezintă ”umilinţă şi lipsă de demnitate”.

”Anul viitor va fi decisiv pentru noi. Va fi un an în care ne vom alege preşedintele. Va fi un an în care vom încerca să uităm de bătăliile pentru democraţie pe care foarte multe partide poltice, chiar prietene, le mimează, de bătăliile pentru libertate, pe care foarte multe partide politice, chiar prietene, le simulează. Noi am reuşit să fim ceea ce suntem astăzi pentru că noi credem în libertate, noi crede, în dreptate. Libertatea şi dreptatea sunt baza bunăstării. Fără ele nu vom fi nici mai buni, nici mai bogaţi, nici mai fericiţi” a afirmat Norica Nicolai sâmbătă, la Ploieşti, în discursul ţinut la conferinţa de alegeri a ALDE Prahova.

În faţa celor câteva sute de delegaţi care au participat la alegera noii conduceri a filialei judeţene, Nicolai l-a criticat dur pe preşedintele Klaus Iohannis, acuzându-l pe acesta de "umilinţă şi lipsă de demnitate” fiindcă a decorat oficiali olandezi ale căror partide s-au opus, în 2006, aderării României la UE.

”Ce ghinion, doamnelor şi domnilor, să ai o ţară condusă de un om care ieri decora înalţi oficiali olandezi! Un fost prim ministru al cărui partid în 2006, când Olanda vota aderarea României la Uniunea Europeană, s-a opus şi a votat împotrivă. Iar ieri preşedintele nostru l-a decorat pe acest oficial pentru contribuţia la aderarea României la UE. Câtă umilinţă şi câtă lipsă de demnitate!” a spus Norica Nicolai, conform News.ro.

Nicolai a vorbit şi despre "ghinionul oamenilor mici, care cred că numărul le asigură mărimea”.

”Există, din păcate, în istoria noastră, ghinionul oamenilor mici, care unori cred că numărul le asigură mărimea, dar uneori în faţa istoriei, oamenii mari, chiar dacă nu fac parte din formaţiuni mari, au şansa să facă istorie” a mai spus Norica Nicolai.