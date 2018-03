Lider ALDE, mesaj exploziv după publicarea protocolului de colaborare dintre PÎCCJ și SRI: 'Lucrurile sunt mult mai grave decât par'

Deputatul ALDE Varujan Vosganian, preşedintele filialei ieşene a ALDE, a declarat vineri, la Iaşi, că protocolul de colaborare care a fost încheiat între SRI şi PÎCCJ "arată foarte limpede o intruziune, o agresiune la adresa clasei politice".

"În legătură cu aceste protocoale, lucrurile sunt mult mai grave decât par, pentru că noi avem o experienţă foarte amară a anilor 50 în care, e drept, nu erau protocoale între serviciile de informaţii şi procuratură pentru că serviciile de informaţii atunci puteau să deruleze şi anchete. Ca să puteţi vedea care este impactul faptului că Serviciul Român de Informaţii nu se transformă în clipa de faţă într-un delator, aşa cum a fost până acum, se vede din realitatea ultimului an. După ce aceste protocoale nu au mai funcţionat, au fost denunţate practic de SRI. DNA nu se mai bazează decât pe delaţiuni şi pe redeschiderea unor dosare vechi. Aşadar, e limpede că o bună parte din materialul probator era furnizat de SRI", a afirmat Varujan Vosganian.

Citește și: ANP îl 'îngroapă' pe Alexander Adamescu! Noi informații despre documentul prezentat de fiul lui Adamescu la Londra: 'Am sesizat Parchetul'

Conform declaraţiilor acestuia, SRI în structura de conducere pe care o avea până în anul 2017 "avea o viziune oarecum parţială şi deformată a realităţii" şi a funcţionat, în anumite compartimente, "ca un fel de poliţie politică care furniza Procuraturii material pentru a anihila adversarii politici".

"Am putut vedea cu toţii transcrieri de înregistrări făcute de SRI, care sunt parţiale, s-au făcut adăugiri astfel încât să se obţină un anumit impact. Şi de ce să nu o recunoaştem, SRI a funcţionat cel puţin în anumite compartimente ca un fel de poliţie politică care furniza Procuraturii material pentru a anihila adversarii politici. Aceste protocoale arată foarte limpede o intruziune, o agresiune la adresa clasei politice. Am observat că cel puţin două elemente îmbucurătoare au trecut. Pe de o parte, faptul că SRI a decis să reintre în atribuţiile pe care le are. Dacă vreţi vă dau şi un exemplu, nu mi se pare normal ca din 2005 până în 2014 să avem zeci de mii de ascultări şi de urmăriri pe siguranţă naţională, iar dacă vă duceţi în închisori o să vedeţi că există doar câteva zeci de persoane, poate nici atâtea, care au fost condamnate pe siguranţă naţională. Şi atunci te întrebi dacă nu cumva aceste mandate pe siguranţă naţională nu erau decât o modalitate voalată de a urmări adversarii politici şi de a răspândi o stare de intimidare şi în rândul societăţii româneşti", a declarat Varujan Vosganian, potrivit Agerpres.

Citește și: Dezvăluiri de senzaţie din Protocolul SRI-PG: Cum se făceau interceptările telefonice

Deputatul ALDE a recunoscut că nu a reuşit să citească încă "cu atenţie, rând cu rând", protocolul încheiat între SRI şi PÎCCJ, care a fost desecretizat în urmă cu puţin timp.

"Eu sunt convins că ele vor face în perioada următoare obiectul unor discuţii. În orice caz, mi-aş dori ca desecretizarea acestor protocoale între SRI şi Parchet să încheie o pagină tristă în istoria României", a conchis Varujan Vosganian.