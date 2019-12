Lider liberal - Am depus un amendament de menţinere a sporurilor în forma în care sunt plătite acum

Liderul grupului liberal din Camera Deputaţilor, Florin Roman, a declarat luni că a depus un amendament la Ordonanţa 114 de menţinere a sporurilor în forma în care sunt plătite acum, pentru a fi evitate "mari probleme cu contractele colective de muncă" în anumite zone, potrivit AGERPRES.

"Împreună cu Dan Vîlceanu am depus un amendament de menţinere a sporurilor în forma în care sunt plătite acum, iar o plafonare a lor la nivelul lui 2019, începând cu anul viitor, am gândit-o practic în doi paşi, pentru că ne puteam trezi în situaţia de a fi încălcate contracte colective de muncă şi de a se ajunge la litigii destul de numeroase. Noi am insistat foarte mult pentru acest amendament. Din analizele noastre, rezultă că ar fi fost mari probleme cu contractele colective de muncă de pe anumite zone", a precizat Roman.

În ce priveşte impactul bugetar, în cazul în care s-ar păstra aceste sporuri, Roman a spus că acest lucru îl va comunica ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

"O să vă comunice colegul Florin Cîţu, sunt trei variante pe care au lucrat. Cifra finală v-o poate comunica Ministerul de Finanţe. (...) Vă repet, nu vreau să fac eu această comunicare, e normal să o facă ministrul de Finanţe", a afirmat Roman.