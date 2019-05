Liderii Alianţei 2020 USR PLUS: 'Simţim presiunea cecului în alb oferit de cetăţenii care au votat candidaţii Alianţei USR Plus'

Liderii Alianţei 2020 USR PLUS au declarat luni, într-o conferinţă de presă comună, că votul oferit la alegerile europarlamentare şi referendum reprezintă o mare responsabilitate în faţa electoratului, în condiţiile în care alianţa a câştigat detaşat în municipiul Baia Mare, iar la nivel de judeţ a devansat PSD, potrivit agerpres.ro.

"Simţim o mare responsabilitate pe care o avem, acum după aceste alegeri. Simţim presiunea cecului în alb oferit de cetăţenii care au votat candidaţii Alianţei USR Plus, iar pentru USR este o reconfirmare după alegerile din 2016, dar ca şi alianţă a fost primul examen în faţa electoratului. E un examen pe care spunem noi că l-am trecut cu bine (...) Sperăm ca şi-n campania pentru alegerile locale de anul viitor să putem obţine un scor la fel de bun ca şi cel de ieri ( duminică, n.red). La alegeri e de apreciat şi mobilizarea electoratului din Baia Mare, unde am avut avut cu 10% mai mulţi prezenţi la vot decât la alegerile din 2016 (...) Am constatat în analiza primelor date că USR nu este doar partidul tinerilor, deşi tinerii s-au prezentat de această dată într-un număr mult mai mare la vot", a declarat preşedintele USR Maramureş, Dan Ivan.

De asemenea, unul dintre coordonatorii PLUS Maramureş, Florin Barbur a precizat că prin votul oferit, românii au arătat că au respect pentru valorile fundamentale specifice unei societăţi normale.

"Ieri, românii au demonstrat că în această ţară poate să triumfe cinstea, competenţa şi profesionalismul. Românii au demonstrat prin prezenţa lor la vot şi prin ceea ce au ales că se poate merge şi pe meritocraţie, şi nu prin alte modalităţi în a ajunge la posturi (...) Ne bucurăm şi pentru ziua de azi, în care justiţia ne demonstrează că o persoană care face o faptă ilegală poate fi condamnată chiar dacă este în cele mai înalte funcţii în stat. Este un mesaj important pe care justiţia îl dă azi, e un mesaj pe care-l transmite tuturor românilor că în această ţară se poate trăi pe bază de cinste, muncă onestă, de perseverenţă, de demnitate şi solidaritate (...) Vom face tot ce ţine de noi ca să nu dezamăgim. Suntem aici că să demonstrăm că se poate şi altfel în politică", a spus Florin Barbur.

Conform numărătorii paralele la care au participat reprezentanţi ai Alianţei USR PLUS şi PNL, în municipiul Baia Mare Alianţa 2020 USR PLUS a totalizat 37,2%, PNL 23,7%, iar PSD 14,9%. La nivel judeţean rezultatele în urma numărătorii paralele indică următoarea configuraţie PNL - 28,1% , USR-PLUS - 21,2% iar PSD - 21%.