Liderii democraţi din Camera Reprezentanţilor propun majorări fiscale pentru finanţarea proiectelor lui Biden

Liderii democraţi din Camera Reprezentanţilor au prezentat, luni, un proiect care prevede majorări fiscale destinate finanţării planurilor preşedintelui Joseph Biden de reconstrucţie a infrastructurii şi de investiţii în resurse umane în valoare totală de 3.500 de miliarde de dolari.

Proiectul prevede un impozit pe venit de 39,6% pentru familiile care câştigă anual peste 450.000 de dolari şi o taxă suplimentară de 3% pentru cei care au venituri de peste cinci milioane de dolari pe an. Pentru companiile mari care au profituri de peste cinci milioane de dolari pe an, impozitul corporativ ar urma să crească de la 21% la 26,5%, conform agenţiei Associated Press.

Acestea ar fi cele mai semnificative modificări fiscale produse în Statele Unite după ce fosta Administraţie Donald Trump a redus taxele în 2017, informează Mediafax.ro.

Unii congresmeni republicani, precum şi reprezentanţii mediilor de afaceri se opun majorărilor fiscale.

Politicienii democraţi speră să obţină surse de finanţare pentru planurile preşedintelui Joseph Biden de reconstrucţie, relansare şi investiţii în resurse umane, în valoare totală de 3.500 de miliarde de dolari. Planurile prevăd fonduri pentru infrastructură, pentru dezvoltarea agriculturii, pentru energie şi resurse naturale, protejarea mediului, educaţie, servicii medicale, crearea de locuri de muncă şi pentru pensii.