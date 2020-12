Liderii PER Dănuț Pop și Șerban Nicolae, la ieșirea de la urne: 'Am votat pentru o țară suverană si nu o colonie!'

Liderul PER Dănuț Pop și senatorul PER Șerban Nicolae au votat duminică la liceul "Jean Monnet" din București.

" Am votat astazi pentru o Românie a noastră, pentru credință și tradiții, pentru păduri și resurse naturale, pentru o țară suverană si nu o colonie! Am votat pentru familie, locuri de munca acasă, si pentru un Crăciun normal, nu online, impus de altii, cu cei dragi alături, adunati in jurul bradului. Am acordat votul meu cu gandul la o Românie Sănătoasă! Doar impreună, vindecăm România! Asa să ne ajute Dumnezeu!" a declarat Dănuț Pop, președintele Partidului Ecologist Român.

La ieșirea din secție, Șerban Nicolae a declarat: "Am votat cu credință că au rămas încă destui patrioți, oameni care iubesc România și poporul român! Aș vrea ca, în condiții de siguranță, românii să meargă la vot, pentru că nu vom mai avea alegeri decât peste patru ani”. „Pentru că este perioada sărbătorilor, le transmit românilor versurile unui colind: O, brad frumos, cu cetina tot verde, Tu ești copacul credincios, ce frunza nu și-o pierde", a mai spus Șerban Nicolae, candidat PER la parlamentare.