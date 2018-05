Liderii PSD fac scut în jurul Vioricăi Dăncilă după ce Iohannis i-a cerut demisia: 'Cifrele dovedesc. Dar să inventezi...'

Preşedintele PSD Bihor, Ioan Mang a declarat, marţi, că premierul Viorica Dăncilă nu are de ce să îşi dea demisia, aşa cum i-a cerut preşedintele Klaus Iohannis.

"Domnul Klaus Iohannis este, prin tot ce a făcut în ultima vreme, preşedintele de facto al PNL. Preşedintele nu are cum să demită un premier. Nu are căile legale de a demite premierul. Pe lângă faptul că nu are niciun motiv să facă asta. Cifrele dovedesc. Dar să inventezi... Mai întâi a zis că e supărat că n-a venit la el, când s-a întors din Israel, primul lucru trebuia să fugă de la avion la preşedinte. Apoi că a plecat acolo fără să-i dea el voie. Acum, spune că nu are realizări Guvernul. S-a demonstrat că toate încasările la buget sunt în grafic. Este doar o chestiune politicianistă, de a se poziţiona pentru electoratul dumnealui ca un opozant al actualei guvernări şi al PSD-ului. Cu alte cuvinte, e în campanie electorală. Doamna Dăncilă nu are de ce să îşi dea demisia", a precizat, într-o conferinţă de presă, Ioan Mang, informează agerpres.ro Pe tema încasărilor la buget pe primele trei luni, Ioan Mang a afirmat, comparativ cu anul 2017, că sunt depăşiri la colectarea veniturilor bugetare pe fiecare lună şi pe trimestru.