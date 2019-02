Liderii PSD, îngrijorați de plecările din partid. D. Buzatu: Sigur că ma îngrijorează. Fiecare simte în felul său, fiecare justifică

Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, a declarat, duminică, inainte de sedinta CEx PSD, că este ingrijorat de demisiile din PSD, mentionand că fiecare membru care alege sa plece are o justificare. Referitor la buget, social-democratul sustine că este multumit, mentionand ca sunt interese care necesita satisfacute.

"Sigur ca ma ingrijoreaza, m-am si exprimat. Daca n-ar fi fost acest proces, n-as fi spus ca fac tot ce pot ca cei care fac din majoritate sa ramana in majoritate. Fiecare simte in felul sau. Unii justifica, justificarile pot fi adevarate sau false", a spus Dumitru Buzatu.

Președintele PSD Valsui sustine ca este multumit de bugetul prevazut in proiectul pus in dezbatere publica : "Întotdeauna sunt emotii la buget, ca exista o multitudine de interese care trebuiesc sa fie satisfacute. Aunt multumit ca intr-o masura mare, mai ales in investitii, am primit ajutor semnificativ. La o prima estimare credeam ca vom putea sustine asistenta sociala", a mai spus Buzatu.