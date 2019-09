Liderii PSD se bazează pe Pro România să rămână la guvernare: 'Negociem cu toată lumea. Pro România nu înseamnă Victor Ponta'

Mai mulţi lideri ai PSD au făcut referire luni, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional (CExN) al partidului, la modul în care se desfăşoară negocierile în vederea asigurării unei majorităţi parlamentare pentru susţinerea Guvernului, dând de înţeles că discuţiile se poartă atât cu membri ai grupului ALDE, cât şi ai Pro România.

"Negocierile merg foarte bine. Am încredere că vom strânge mult peste 233 de semnături (...), de la fiecare grup parlamentar care are membri în Parlament care îşi doresc ca acest guvern să continue. (...) Ştiu că sunt foarte mulţi membri în grupurile celor două Camere ale Parlamentului de la ALDE nemulţumiţi de această vehiculată alianţă cu Pro România şi s-ar putea să fie foarte mulţi oameni care votează Guvernul din grupurile ALDE", a declarat liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, Alfred Simonis.

Întrebat dacă astfel de discuţii se poartă şi cu parlamentarii Pro România, el a replicat: "Pro România nu înseamnă Victor Ponta. Înseamnă 26 de membri în Camera Deputaţilor".

De asemenea, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, întrebat dacă PSD negociază şi cu parlamentarii Pro România, a răspuns: "În politică negociezi cu toată lumea".

El a apreciat totodată că decizia CExN în baza căreia Guvernul se va prezenta în Parlament săptămâna viitoare este "responsabilă şi foarte îndrăzneaţă" şi a adăugat că prim-ministrul Viorica Dăncilă ar trebui felicitată pentru faptul că şi-a asumat acest lucru.

"În CEx am luat o hotărâre politică. (...) Cred că cel mai important e să fie 233 de voturi. Eu, în acest moment, spun că vor fi aceste voturi", a precizat el.

Ciolacu a negat ideea că activitatea Guvernului va fi blocată în cazul în care restructurarea nu va întruni susţinerea majorităţii parlamentare.

"Eu nu sunt blocat cu nimic. Poate, câteodată, în trafic. Eu nu văd totuşi că nu funcţionează Guvernul României. Am înţeles că azi s-a făcut o şedinţă de guvern. Mâine mai are loc, din câte am auzit eu, o şedinţă de guvern. Sau în zilele următoare...", a spus el.

Senatorul PSD Paul Stănescu a precizat la rândul său că se poartă discuţii cu numeroşi parlamentari. El a menţionat că în cazul în care restructurarea va fi respinsă în Parlament, Guvernul "va rămâne în forma actuală", existând posibilitatea ca opoziţia să depună o moţiune de cenzură.

"Numărăm în continuare, facem calcule. Se discută cu foarte mulţi parlamentari. E posibil... Sigur nu poţi să fii niciodată de un anumit lucru, dar e posibil (să obţinem susţinerea majorităţii parlamentare - n.r.)", a spus Stănescu.

