Liderul AUR anunță un protest pe modelul din Cehia: 'Nu este nicio criză energetică. România produce la fel de multă energie ca acum un an'

Liderul AUR George Simion a anunțat duminică seară, la Antena 3, organizarea unui protest la începutul lui octombrie, pe modelul din Cehia.

„E un an de când am făcut un protest împotriva introducerii certificatului verde la locul de muncă și împotriva măsurilor din perioada...Motivul nu mai este cel din pandemie, este așa-zisa criză energetică. Nu este nicio criză energetică. România produce la fel de multă energie ca acum un an, când nu era niciun război, doar că au început să majoreze prețul energiei peste tot în lume și să simuleze această criză energetică. Cerem alegeri anticipate. Este un protest anti-guvernamental, pentru că actuala coaliție nu este în stare. (...) Putem fi independenți energetic, dar nu se dorește”, a spus George Simion la Antena3.

Zeci de mii de persoane au manifestat sâmbătă la Praga împotriva guvernului ceh și au cerut coaliţiei aflate la putere să ia măsuri pentru a controla preţurile tot mai mari la energie, inclusiv prin încheierea unor contracte directe cu Rusia, exprimându-şi totodată opoziţia faţă de Uniunea Europeană şi NATO.

Organizatorii demonstraţiei, membri ai unor forţe politice radicale – atât de extremă dreapta, cât şi Partidul Comunist -, au spus că Republica Cehă, ţară care deţine în prezent preşedinţia semestrială a Consiliului UE, ar trebui să fie neutră din punct de vedere militar şi să-şi asigure contracte directe cu furnizori de gaz, inclusiv cu Rusia.

„Scopul demonstraţiei noastre este de a cere o schimbare, în special rezolvarea problemei preţurilor la energie, mai ales la electricitate şi gaz, care ne va distruge economia în această toamnă”, a spus unul dintre organizatorii evenimentului, Jiri Havel, citat de site-ul de ştiri iDNES.cz.

Protestul din Piaţa Václav, situată în centrul oraşului, a avut loc la o zi după ce guvernul a supravieţuit unei moţiuni de cenzură, în contextul în care opoziţia acuză lipsa unor măsuri împotriva creşterii inflaţiei şi a preţurilor la energie.