Liderul democraților din Senat, atac frontal la Donald Trump, după victoria oamenilor lui Biden

Liderul majorităţii din Senat, Chuck Schumer, a afirmat că victoria democraţilor în Nevada, sinonimă că păstrarea controlului de către partidul preşedintului Joe Biden, reprezintă o demonstraţie a lucrurilor bine făcute.

Potrivit lui Schumer, asta înseamnă că americanii au „respins direcţia nedemocratică, autoritară, răutăcioasă şi dezbinătoare pe care republicanii MAGA au vrut să o dea ţării noastre”, cu referire la sloganul „Make America Great Again” al lui Donald Trump.

La patru zile după alegerile de la jumătatea mandatului, presa americană a anunţat victoria pentru senatoarea democrată Catherine Cortez Masto în statul cheie Nevada. Ea l-a învins pe Adam Laxalt, candidat susţinut de fostul preşedinte Donald Trump, potrivit canalelor de televiziune americane.

Realegerea sa aduce numărul democraţilor aleşi în Senat la 50 din 100, ceea ce permite partidului lui Joe Biden să păstreze controlul asupra camerei superioare a Congresului. Conform Constituţiei, vicepreşedintele Kamala Harris are puterea de a decide între senatori.

