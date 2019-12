Liderul deputaților PNL a găsit MOTIVUL pentru care parlamentarii nu au votat eliminarea pensiilor speciale: 'Era tăvălug'

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a declarat, miercuri, că liberalii au propus introducerea pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților a proiectului privind eliminarea pensiilor speciale, însă „era tăvălug” și probabil, acesta este motivul pentru care nu a intrat în dezbatere, anunță MEDIAFAX.

„Noi am făcut acel val de propuneri, am propus urcarea pe punctul trei a proiectului privind alegerea primarilor, președinții consiliilor județene, iar pensiile speciale...eu am avut și această propunere, probabil din cauza tăvălugului, ați văzut ce a fost acolo. Noi ne susținem punctul de vedere foarte clar”, a afirmat Florin Roman, miercuri la Parlament, întrebat despre introducerea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților a proiectului privind eliminarea pensiilor speciale.

Întrebat dacă a fost o greșeală pe care PNL și-o asumă, Florin Roman a spus că atunci înseamnă că toți au greșit, introducând proiectul pe ordinea de zi.

„S-au făcut propuneri de retrimitere și ați văzut că intrau dezbaterile generale. Practic, pentru că nu și-au dorit cei de la PSD, nu am mai ajuns la acest punct de pe ordinea de zi”, a explicat liderul deputaților PNL.

Deputatul PNL a subliniat că liberalii a respectat afirmațiile pe care le-a făcut și va duce o luptă, inclusiv anul viitor, pentru astfel de proiecte de lege.

„Noi am demonstrat ieri, în comisia de muncă, că asta ne dorim. V-am spus că PNL va renunța la proiectele part-time și am făcut-o, v-am spus că eliminăm supraacciza, am făcut-o, v-am spus că eliminăm pensiile speciale și cei care ați fost atenți, v-am spus destul de clar, dorim să avem un buget până la finalul anului, iar anul viitor vor fi proiecte de legi pentru care va exista o luptă politică, totul sau nimic, adică ori trec, ori trecem la anticipate”, a motivat Roman.

Camera Deputaților nu a dezbătut în ședința de plen de miercuri proiectul de lege al PNL privind eliminarea pensiilor speciale pentru mai multe categorii de angajați la stat. Forul legislativ, decizional în acest caz, a avut pe ordinea de zi proiectul care abrogă pensiile speciale pentru mai multe categorii, inclusiv parlamentari, magistrați și funcţionari publici cu statut special, excepție făcând militarii și polițiștii.