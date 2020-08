Liderul deputaților USR face acuzații grave: PSD vrea să le dea infractorilor dreptul să dețină arme letale

Liderul deputaţilor USR Cătălin Drulă a precizat că a fost retrimis la comisii de specialitate ale Camerei Deputaţilor, până marţea viitoare, un proiect de lege prin care PSD dădea voie infractorilor să deţină arme letale.

„Tocmai am reușit să oprim în plen o lege prin care PSD dădea voie infractorilor să dețină arme letale. E vorba de un amendament introdus de deputatul PSD Vlad Bontea la un proiect care altfel avea prevederi benigne (o transpunere de directivă europeană). Până în prezent, în legea în vigoare, era interdicție la deținerea de arme letale pentru cei care au fost condamnați la pedepse cu executare pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. Modificarea toxică limita această interdicție la cei care au săvărșit infracțiuni cu violență.

Prin urmare, o largă categorie de infractori, precum cei condamnați pentru șantaj, cămătărie sau furt, primeau liber la arme letale. Atenție! Nu discutăm despre pistoale cu aer comprimat, cu bile, etc, ci despre arme de foc letale cu care poți zbura creierii cuiva. Asta face PSD în timp ce clanurile infracționale își fac de cap în România! Am reușit să retrimitem legea la comisie până marțea viitoare. Deci am evitat pericolul pentru moment”, a scris liderul deputaților USR, pe Facebook.

Camera Deputaţilor a decis, miercuri, prin vot, ca proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor să fie retrimis pentru dezbatere la comisia de resort.