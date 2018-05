Liderul din PMP cu cele mai multe apariții în televiziune a fost EXCLUS din partidul lui Traian Băsescu: Acuzații GRAVE

După ce Siegfried Mureșan, omul pe care Traian Băsescu l-a propus, de mai multe ori, premier, a plecat din PMP, acum în formațiunea condusă de fostul președinte al României are loc o excludere de răsunet. Liderul cu cele mai multe apariții la televiziuni din partea PMP, Gelu Vișan, a fost dat afară din partid.

”Consiliul Executiv Local al Organizatiei Municipale PMP Craiova a hotarat, in sedinta din 16 mai 2018, ca d-ul Gelu Visan, membru al acestei organizateii, sa fie exclus.

In urma Raportului prezentat in sedinta, hotararea a fost luata in unanimitate.

Propunerea a fost facuta de presedintele Organizatiei Locale PMP Craiova in temeiul Art. 23 lit a) din Statutul PMP.

Domnul Gelu Visan a fost membru inca de la infiitarea partidului si a detinut functia de presedinte al filialei judetene in perioada 2015-2016. Intrucat la alegerile locale din 2016 PMP Dolj a obtinut un rezultat slab , acesta a fost inlaturat de la conducerea partidului.

Din 2016 a detinut functia de membru conform Art.11 alin 2, iar pana in prezent Gelu Visan nu a mai avut niciun fel de activitate in randurile organizatiei din care facea parte.

Motivele pentru care a fost exclus, prezentate in Sedinta Consiliului Executiv Local al PMP Craiova, au fost numeroase si se bazeaza in primul rand pe incalcari grave si repetate ale Statutului si Regulamentului de Functionare si Organizare al PMP . Gelu Visan a incalcat prevederile Art . 31, Art. 17 lit. a) lit.b)lit.c) lit.g)lit. h) si Art. 58 lit. g) din Statutul PMP.

Conform Art. 25, Art. 26 din Statutul PMP si Art 15 din Regulamentul de Organizare si Functionare ,d-ul Gelu Visan va fi instiintat si va putea formula contestatie impotriva hotararii de excludere.”, se arată în documentul semnat de Dan Paloiu, președinte PMP Dolj.