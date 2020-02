Liderul ecologiștilor cheamă la proteste după ce CE a activat procedura de infringement pentru Romania

Dupa ce Comisia Europeana a activat procedura de infringement pentru Romania din cauza taierilor ilegale de paduri, Partidul Ecologist Român anuntă că organizează sambata, 15 februarie 2020, un protest în Piața Voctoriei din Bucureşti.

Prin această acțiune de protest, Partidul Ecologist Român scoate in evidenta ca proiectul legislativ al PER, dorit de toti ecologistii din Romania, zace uitat in sertarele Parlamentului. De asemenea, ecologistii lui Danuț POP cer partidelor parlamentare, cu reprezentanți în Senat si Camera Deputaților, să lase orgoliile de-o parte, să înțeleagă importanţa acestui proiect legislativ și că pădurile sunt un component esențial al mediului înconjurător, cu valențe mult mai mari decât cele economice, și să voteze pentru interesul României.

Dănuț POP face un apel catre toti ecologistii din Romania sa iasa in strada si sa ceara interzicerea tăierilor haotice de păduri pe 10 ani, precum și interzicerea exportului de buștean cu sau fără coajă sau lemn rotund si cherestea. “Acum este momentul sa actionam! Daca nu vor sa schimbe legislatia pentru salvarea padurilor, atunci le vom cere cu totii sa plateasca ei nesimtirea, caci, sanctiunile catre UE, se vor plati din buzunarele romanilor.” mai spune liderul ecologistilor.