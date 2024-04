Liderul Hamas anunță că trei dintre fiii săi și mai mulți nepoți au murit într-un atac israelian: 'Îi mulțumesc lui Allah'

”Îi mulţumesc lui Allah pentru onoarea pe care ne-o face martiriul celor trei fii ai mei şi unora dintre nepoţii mei”, a declarat la postul Al Jazeera din Qatar Ismail Haniyeh, care trăioeşte la Doha, potrivit news.ro.

Atacul a vizat vehicule la bordul cărora se aflau membri ai familiei lui Ismail Haniyeh, potrivit Al Jazeera, care a difuzat imagini cu epave de maşini şi cadavre blurate pe care le-a prezentat ca fiind ale victimelor.

Hamas a confirmat într-un comunicat moartea a trei fii ai liderului său şi a patru nopţi, în Tabăra de Refugiaţi Chati, în oraşul Gaza, în nordul Fâşiei Gaza devastate, unde se duceau de Eid al-Fitr.

”Acest sânge vărsat ne va face şi mai fermi în principiile noastre”, a avertizxat Ismail Haniyeh.

Armata israeliană nu a reacţionat imediat.

Israelul a jurat să distrugă Hamas în urma unui atac fără precedent la 7 octombrie al unor comandouri ale mişcării islamiste infiltrate din Fâşia Gaza în sudul Israelului, soldat cu 1.170 de morţi, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date israeliene oficiale.

Atacul care i-a vizat pe fiii lui Haniyeh a avut loc în prima zi a sărbătorii Eid al-Fitr, care marchează sfârşitul lunii postului musulman Ramadan, care nu seamănă în acest an cu altul.

El a avut loc în contextul în care Hamas urmează să răspundă unui plan al unui armistiţiu propus de către mediatori din Qatar, Egipt şi Statele Unite.

Acest plan prevede un armistiţiu de şase săptămâni şi eliberarea a 42 de ostatici ţinuţi în Fâşia Gaza în schimbul eliberării a 800-900 de palestinieni încarceraţi în Israel, a intrării a 400-500 de TIR-uri cu ajutoare pe zi în enclavă şi întoarcerii ”acasă” a locuitorilor din nordul Fâşiei Gaza, potrivit unei surse din cadrul Hamas.

În atacul de la 7 octombrie, peste 250 de persoane au fost răpite, iar 129 sunt ţinute în continuare în Fâşia Gaza, dintre care 34 au murit, potrivit unor oficiali israelieni.

Hamasul, considerat o organizaţie teroristă de către Israel, Statele Unite şi Uniunea Euroeană (UE), a preluat puterea în Fâşia Gaza în 2007.

Noi atacuri israeliene au atins miercuri nordul şi centrul enclavei palestiniene, inclusiv tabăra de la Nuseirat, unde 14 persoane - inclusiv copii - au fost ucise, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas.

În 24 de ore, potrivit ministerului, 122 de morţi au fost înregistrate în acest teritoriu asediat de Israel, iar bilanţul a crescut la 33.482 de la începutul războiului.

Într-un interviu difuzat marţi de postul hispanofon Univision, preşedintele american Joe Biden - cel mai puternic aliat al Israelului - a catalogat drept o ”greşeală” Războiul în Fâşia Gaza al premierului Benjamin Netanyahu - una dintre puţinele critici dure la adresa liderului sraelian.

În mijlocul ruinelor sau în adăposturi, mulţi palestinieni s-au adunat în tristeţe, în Fâşia Gaza, să se roage în jurul unor prăjiturele preparate în pofida penuriilor cu ocazia sărbătorii Eid al-Fitr.

”N-am trăit nicodată un Eid ca ăsta, plin de tristeţe, de frică, de distrugere şi devastare”, a declarat Ahmed Qishta, tatăl al patru copii, refugiat la Rafah (sud) din oraşul Gaza.

”Încercăm să fim fericiţi, dar este greu, greu, greu”, spune el.

”Inima nu ne stă la sărbătoare, pentru că i-am pierdut pe toţi pe cei care-i iubim”, declară o femeie în vârstă de 43 de ani, Hikmat Abou Anza, deplasată şi ea la Rafah.

Pe Esplanada Moscheilor, la Ierusalim, unde s-au adunat zeci de mii de credicioşi, toţi se gândeau la Războiul din Fâşia Gaza.

”Este cel mai trist Eid pe care l-am trăit”, a declarat o infirmieră în vârstă de 32 de ani, Rawan Abd.

”Ceea ce cer este ca israelienii să îndemne la un armistiţiu, să autorizeze în următoarele şase sau opt săptămâni un acces total al hranei şi medicamentelor în ţară”, a declarat la Univision Joe Biden.

Israelul îşi menţine însă planul unei ofensive terestre la Rafah, la frontiera cu Egiptul, un oraş pe care-l prezintă drept ultimul mare bastion al Hamas - în pofida prezenţei în zona oraşului a 1,5 milioane de oameni, potrivit ONU, majoritatea persoane deplasate.

Interviul lui Joe Biden a fost înregistrat înaintea retragerii duminică a militarilor israelieni din oraşul Khan Yunis (sud) şi unei creşteri - susţine Israelul - în ultimele zile a ajutorului umanitar autorizat de către armata israeliană să intre în enclavă.

Israelul a anunţat retregarea militarilor săi din oraşul Khan Yunis - pe care l-au transformat într-un morman de ruine prin raiduri şi confruntări armate - cu scopul de a pregăti o ofensivă la Rafah.

În prezent, o singură brigadă mai este desfăşurată în Fâşia Gaza, în centurl enclavei palestiniene, potrivit armatei israeliene.

