Liderul PER, după ce Romgaz și-a dublat profitul: 'Criza este doar pentru fraieri'

Liderul PER Dănuț Pop reacționează după ce Grupul Romgaz a afişat un profit net în creştere cu 126,62% după prima jumătate a acestui an, la 1,73 miliarde de lei. Acţionarul majoritar al Romgaz este statul român, cu o participaţie la capitalul social de 70%.

„Intelegeti acum rationamentul? Criza este doar pentru fraieri! Guvernantii ne jupoaie de vii din toate directiile, iar companiile strategice fac profit, acolo unde si statul este actionar, alaturi de altii. Cei numiti politic beneficiaza de salarii uriase si prime ca rezultat al acestei batai de joc a guvernantilor asupra noastra.

Clar nu se ajungea aici daca Orban, Popescu si Citu nu liberalizau in mod prostesc si ticalos piata energiei. Altfel ar fi stat situatia daca dupa aceea, urmatorul guvern ar fi aplicat solutia deja europeana a nationalizarii companiilor de enegie, sau macar rezilierea contractelor, avand ca scop crearea unei companii unice de distributie, prin care statul sa stabileasca pretul la gaze si energie. Solutia este revenirea imediata la piata reglementata.

Am zis de atatea ori ca masura compensarii este o jecmaneala doar ca sa existe un circuit si banii sa ajunga la smecherii din domeniu. Statul trebuie sa abordeze o masura pentru ca preturile sa scada, iar in centrul atentiei statului trebuie sa fie romanii si bunastarea lor. Punct. Restul este rea vointa!”, transmite liderul PER.