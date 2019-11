Liderul PNL Brașov, Adrian Oprică, acuzat de fostul partener de afaceri că și-a plătit colaboratorii cu case din fondul locativ al orașului

Asociatul lui Adrian Oprică, președintele PNL Brașov, organizația municipală Brașov rupe tăcerea. Cristi Niță, care a depus mai multe plângeri împortiva liderului PNL Brașov s-a hotărât să dea în vileag afacerile „murdare” ale asociatului său care „a jefuit efectic firma pe care o administrăm âmpreună dar și RIAL Brașov”.

„Mă numesc Niță Cristian și sunt întreprinzător din Brașov. Am uzitat de toate căile legale de atac, pentru a-mi rezolva problemele cu un potentat din Brașov, președinte PNL municipiu si consilier PNL ,care și-a aservit Brașovul. Individul de numește Adrian Oprică și este cunoscut pentru modul în care, folosindu-se de influenta politică și de accesul în zonele de trafic de influență, atrage în capcană întreprinzători pe care îi elimină din propriile afaceri. Pe lângă afacerea mea și a altor naivi ca mine, Adrian Oprică s-a servit fără jenă din patrimoniul public al Brașovului ( fiind în Consiliul de Administrație al spațiilor locative Brașov) însușindu-și prin falsuri și trafic de influență mai multe spații locative ale RIAL. O altă parte a locuințelor RIAL au fost acordate la ordinul lui unor indivizi de care Oprică s-a servit pentru a-și duce la îndeplinire planurile lacome. Acest individ, a ajunsă să-i îngrozească pe toți cunoscuții cu planurile diabolice pe care le elaborează în dorința de a-și însuși ceea ce nu-i aparține. Numai în ceea ce mă privește, Adrian Oprică a folosit, delapidarea, falsul, uzul de fals și evaziunea fiscală pentru a-mi luat munca de o viață. La toate acestea se adaugă cu siguranță o serie de alte infracțiuni asociate corupției, cu scopul de a-și aservi oamenii care l-au ajutat să-și desăvârșească planurile murdare.

în urmă cu cinci ani m-am decis să îmi deschid o pizzerie la Brașov. Îl cunoșteam pe Adrian Oprică, cu care aveam o relație de amiciție. Acestuia i-am povestit despte intențiile mele, iar el și-a manifestat dorința de a se alătura demersului meu. Vroia să intre în afacere, dar nu dispunea de bani. Eu aveam banii, și spațiul și angajații, dar am considerat că un asociat mi-ar fi de folos în administrarea acestei afaceri. Așa că am acceptat să-l primesc în afacere cu drepturi egale, urmând ca pe parcurs să-mi plătească partea lui din investiția inițială astfel încât contribuția inițială a fiecăruia să reflecte situația din acte, adică asociați cu drepturi egale”, povestește Cristi Niță.

Planul de delapidare

„El deținea o societate comercială pe care era îndatorat, în urma unui leasing: firma SC Schwarz Pub SRL. Îi apartinea lui la momentul respectiv avand un karaoke deschis la aceea vreme și ca să nu pierdem vara din cauza procedurilor de autorizare de la Primarie care durează am hotărât de comun acord să mergem cu firma lui. El să rămână cu 51 %, iar eu cu 49% , până la acoperirea leasingului luat pentru 5 ani. Ulterior, Adrian Oprică urmând să îmi dea procentul înapoi ca să devenim acționari cu părți egale.

Vă dați seama că asta nu s-a mai întâmplat niciodată. Interesul lui Adrian Oprică era să pună mâna pe pachetul majoritar, pentru a dispune după bunul plac de întreaga societate.

În paralel, Adrian Oprică și-a deschis o a doua firmă, SC Free Media SRL. Astfel, a început să scoată banii pe care îi produceam cu SC Schwartz Pub SRL și să-i includă în SC Free Pub SRL sub diferite forme. Adică, Evaziune fiscală. Astfel, în perioada iunie 2017 – martie 2017, fără știrea mea, a achizițiunat materiale de construcții de la diferite firme furnizoare, SC Recobol SRL și SC Dedeman SRL, etc, pe care le-a utilizat la construirea unei pensiuni aparținând SC Free Media SRL, administrată, ca asociat unic, după cum am spus de Maria Oprică, mama lui Adrian Oprică. Firmă cu sediul în Piața Sfatului numărul 8.

Pentru a acoperi banii scoși din SC Schwartz SRL, Maria Oprică a evidențiat în actele contabile ale firmei, cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale sau a înregistrat operațiuni fictive.

Adrian Oprică nu s-a oprit aici, și a trecut la scoaterea banilor lichizi din SC Schwartz Pub SRL, delapidând firma. Banii, însumau la 31 august 2019, un prejudiciu în valoare de 1.056.711, 42 de lei.

Totodată, Adrian Oprică a accesat un credit prin firma la care eram amândoi asociați, SC Schwartz Pub SRL, din conturile căreia erau plătite ratele, în ciuda faptului că banii i-a folosit în interes personal, creând un prejudiciu care se ridica la 31 august 2019, la 112.770 lei.

Tot în scopul de a scoate bani lichizi din firmă, Adrian Oprică i-a cerut mamei sale să scoată suma de 158.200 de lei din SC Schwartz PUB SRL, sub pretextul plății unui împrumut luat de la o persoană fizică, care nu era altcineva decât tatăl lui Adrian Oprică, Oprică Adrian Antuanin. În realitate, acest împrumut nu a fost luate niciodată, cel puțin banii nu au intrat în firma SC Schwartz Pub SRL, care a plătit pretinsul împrumut. De altfel, fictivitatea împrumutului rezultă și din faptul că Oprică Adrian Antuanin, tatăl lui Adrian Oprică, nu avea de unde să dispună acești bani, el fiind un pensionar de rând. Acest lucru este lesne de observat din documentul de restituire a banilor, pe care semnăturile atât la creditor cât și la beneficiar și martori nu aparțin persoanelor menționate, ele fiind falsificate, cel mai probabil de Adrian Oprică”, a declarat Cristi Niță.

Jaful de la RIAL

„Sunt o mulține de bani firește care a face pe oricine să se întrebe ce a putut face acest individ cu ei. Din poziția de președinte al consiliului de administrație al SC RIAL SRL, adrian Oprică și-a aranjat atribuirea unor spații pe care le-a transformat în pensiuni, pe care mai apoi le-a scos la închiriere pe site-urile de profil. Amenajarea acestor spații s-a făcut o parte din banii societății care administrează spațiul locativ al municipiului Brașov, iar acolo unde nu s-a putut au fost folosiți banii lichizi scoși din SC Schwartz Pub SRL, prin schema menționată.

De amenajările caselor luate de la RIAL și pregătite de introducerea lor în regim hotelier, s-a ocupat Pop Sorin un meșter plătit cu o casă RIAL pe strada Agrișelor în locul banilor de manoperă.

Alte case au fost scoase din fondul locativ al municipiului și repartizate angajaților: Tiberiu Szabo – str. Dobrogeanu Gherea și fina lui Adrian Oprică fostă barmaniță, pe nume Adina Bulin, al cărei soț lucrează în SRI și care în numai 2 ani a dobândit 6 unități de cazare pe booking, Tănasă Marius, angajat la pizzar, aprimit și el o casă pe str. Gh. Barițiu, iar iubitei unui alt angajat, tot pizzar, Tănase Vlad, Neamțu Mădălina, i-a fost de asemenea repartizată o casă. Dar nici pe el nu s-a neglijat Adrian Oprică, pentru că și-a repartizat, nu personal, ci firmei SC Free Media SRL, pe care o administrează prin mama sa patru spații. Și nu orice spații, trei în Piața Sfatului și unul pe Castelului: Fosta clădire CEC din Piața Sfatului nr 14, unde funcționează Casa Crown Residence, un alt spațiu Casa Crown, Piata Sfatului nr 8, Old Hostel, Piața Sfatului 9 și Downtown Hostel pe Castelului 60.

De-a lungul timpului, Adrian Oprică a adus la Pizeria administrată de SC Schwartz Pub SRL, persoane importante din cercul lui de prieteni. În felul acesta, Adrian Oprică spunea că dă greutate localului și intimidează orice control. Un trafic de influență la limita legalității. De altfel vizitele greilor Brașovului în localul nostru sunt imortalizate de camerele de supraveghere.

Adrian Oprică m-a găsit recent inutil afacerii pe caream deschis-o și a decis să mă înlăture complet din afacere. Așa că a încercat printr-o AGA să majoreze capitalul social al firmei și să-și atribuie noile părți sociale, astfel încât partea mea să nu mai reprezinte nimic în ecuație. Când am văzut acest lucru am dispus un control an contabilitatea firmei, ocazie cu care am descoperit toate aceste nereguli.

M-am adresat imediat Parchetului și Serviciului Anti-Fraudă. Dar dosarele au rămas la dosar. Probabil că influența lui a ajuns și pe acolo, pentru că moneda în care Adrian Oprică plătește este universal acceptată: Case RIAL.

Am sesizat toate aceste nereguli și la conducerea Primăriei Brașov, care ar fi trebuit să fie interesată de toate aceste nereguli săvârșite de Adrian Oprică. Surpriză, însă. Primăria tace mâlc. De această tăcere profită și Adrian Oprică, cel care și-a permis să-mi ransmită amenințări prin mama lui, pentru că am avut curajul să fac dezvâluiri în presă despre neregulile pe care le-a comis", a încheiat Cristi Niță.