Liderul PNL Sector 4, Pavel Popescu: 'Alianța cu PSD e nefirească în totalitate. Este sinucidere politică fără un proiect de țară'

Președintele PNL Sector 4, deputatul Pavel Popescu, a declarat joi, la Antena 3, că o guvernare cu PSD este „nefirească în totalitate”, după ce liberalii au negociat cu social-democrații formarea unui nou Guvern.

„Alianța cu PSD nu e una fireasca, e nefireasca in totalitate, e nefireasca si ideologic, e si din modul in care s-au spus lucruri, este si din punct de vedere al istoriei, si prin modul in care au guvernat cele doua partide. Singura modalitate in care PNL ar intra cu PSD este un proiect de tara. O alta alianta cu PSD din partea PNL ar fi o pura sinucidere politica daca in spatele ei nu ar exista un aranjament asumat intre cele doua partide pe o perioada de timp. Trebuie sa fie niste proiecte mari de tara precum reforma constitutionala, administrativa, modul in care sunt absorbiti banii UE”, a declarat liderul PNL Sector 4.