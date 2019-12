Liderul PSD Arad, pus sub urmărire penală de DNA: 'A început telejustiția, eu am fost printre primii scoși și plimbați prin fața camerelor de luat vederi'

Liderul PSD Arad, deputatul Dorel Căprar, urmărit penal de DNA pentru corupție, a declarat, în direct la Digi 24, că nu știe ce i se impută de către procurori. Căprar spune că nu a încălcat legea sub nicio formă și nu are temeri cu privire la mersul anchetei. Deputatul a mei explicat faptul că este victima unui spectacol obișnuit în România, 'Telejustiția', prin care trec la un moment dat în viață toți politicienii. Liderul PSD Arad a mai declarat că nu are nevoie de protecția partidului și că nici în spatele imunității parlamentare nu se va ascunde.

"Nu am comis nicio încălcare a legii, pentru că principiul meu de bază este legea după care mă ghidez și m-am ghidat întotdeauna. Probabil că a început telejustiția, eu am fost printre primii scoși și plimbați prin fața camerelor de luat vederi. Toate aceste lucruri se vor clarifica în momentul în care vom ști exact ce scrie în dosar, nu ceea ce spun declarațiile de presă sau declarațiile unor politicieni inconștienți, care probabil că la un moment dat vor avea aceeași soartă. Se vede că în România, dacă faci politica unui partid trebuie să ai asemenea momente în viață. Dar tot ce nu te omoară te întărește. Sunt în continuare președintele PSD Arad, atâta vreme cât nu am fost condamnat pentru ceva și prezumpția de nevinovăție funcționează încă în România. Nu am de ce să fiu apărat de partid. Nu am de ce să mă ascumd nici după imunitate nici după partid. Nu am nimic de ascuns. Doamna Viorica Dăncilă nu mi-a cerut niciodată să pun pe cineva în funcție la Arad. Referitor la acea sabie pe care i-am făcut-o cadou Vioricăi Dăncilă, trecutul meu este unul legat de artele marțiale, iar acel cadou a fost unul simbolic. Simbolistica acelui cadou nu a fost înțeleasă de cei care au comentat. Când i-an dat acea sabie i-am spus să taie cu ea și la propriu și la figurat, dar a fost o metaforă", a declarat președintele PSD Arad, Dorel Căpraru.