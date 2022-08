Liderul PSD Bihor, Ioan Mang: APP - o aventură politică; nu vor ajunge niciodată la guvernare

Preşedintele PSD Bihor, Ioan Mang a declarat joi că nu se va înscrie niciodată în Alianţa Pentru Patrie (APP), care este o aventură politică, fără şanse de a ajunge vreodată la guvernare.

Liderul PSD Bihor a comentat, în conferinţă de presă, afirmaţia recentă a fostului preşedinte PSD Liviu Dragnea la Oradea, pe 29 iulie, când acesta din urmă a spus că Ioan Mang "este mult prea mare pentru APP" şi "ca şi alţi preşedinţi de organizaţii PSD, sunt de fapt complici cu actuala conducere a PSD-ului, care nu mai are nicio legătură cu ceea ce însemna PSD o dată, cu ideea de suveranism, de grijă pentru oameni.""Eu am avut o foarte mare stimă pentru domnul Dragnea, atunci când a fost preşedinte, pentru că i-am respectat pe toţi preşedinţii şi nu am fost niciodată de acord cu măsuri nedemocratice împotriva unora dintre ei. M-a mirat ieşirea dumnealui. Dar a dat-o cumva foarte sarcastic, spunând că sunt prea mare pentru APP. Eu nu mă voi duce la APP niciodată, nu cred în astfel de aventuri politice. Domnul Dragnea dădea dovadă de cu totul altceva dacă nu îşi făcea partid astăzi când dânsul nici nu poate să facă politică pe faţă şi nici nu poate candida. Dar, sigur, nu putem noi să-i spunem ce să facă unui om care a condus un partid şi care vrea să conducă partide," a declarat liderul PSD Bihor.Ioan Mang a adăugat că nu crede în ceea ce spunea Dragnea, anume că vor ajunge la guvernare."Nu vor ajunge niciodată. Nici într-un sondaj nu trec de 2 la sută. Nu cred în naţionalizări făcute astăzi de către cineva, decât dacă într-adevăr dorim să demonstrăm că ţara asta o ia spre est şi nu spre vest. Atunci facem acele lucruri despre care spunea dumnealui, dar eu, personal, nu cred în ele. Şi, desigur, nu m-am supărat pe declaraţia dumnealui, pentru că nu te poţi supăra pe o astfel de declaraţie. Nu am cerut niciodată, nu l-am sunat la telefon, nu am astfel de gânduri. Cât timp sunt în PSD şi voi fi votant de stânga şi membru PSD, voi fi tot acolo. Şi dacă mă dau afară, tot de stânga am să rămân", a subliniat Mang.Fostul şef al PSD Liviu Dragnea a fost prezent vineri, 29 iulie, la Oradea, unde a susţinut o conferinţă de presă.