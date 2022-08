Liderul PSD, despre fondurile maghiare primite de asociațiile membrilor UDMR: 'Este imoral? Foarte posibil!'

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirmă, întrebat fiind cum comentează finanţarea de la Budapesta a unor asociaţii din care fac parte şi lideri ai UDMR, că, dacă e ceva ilegal acolo, instituţiile statului trebuie să ia atitudine, dar dacă e imoral ”statul român trebuie să facă la fel şi să nu se mai plângă”.

”Nu am studiat foarte mult problema, am dat-o şi eu la partid, să vedem exact. Acuma... e ceva ilegal? Sunt lucruri ilegale acolo? Eu nu am ce să comentez. Dacă este ceva ilegal, cred că-s instituţiile statului, trebuie să-şi facă datoria. Este imoral? Foarte posibil! Atunci cred că statul român trebuie să facă la fel şi să nu se mai plângă”, a afirmat Marcel Ciolacu vineri, într-o conferinţă de presă, întrebat cum comentează finanţarea cu fonduri de la Budapesta a asociaţiilor din care fac parte lideri ai UDMR.

Întrebarea a fost adresată liderului PSD într-o conferinţă de presă în care l-a avut alături, la Bistriţa, şi pe ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, căruia nu i s-a cerut să comenteze subiectul.

