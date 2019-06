Liderul senatorilor juriști indică slăbiciunile pactului propus de Klaus Iohannis

Președintele comisie juridice a Senatului, Robert Cazanciuc (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, că din pactul național privind direcția României, propus de Klaus Iohannis partidelor, lipsesc teme majore.

„Daca erai interesat de parcursul Romaniei, discutai cu cei de la masa. PSD a aflat de la televizor despre aceasta propunere a dlui Iohannis. Nu stiu de ce ar fi o sperietoare pentru partid acest lucur. Nu am vazut mentiuni despre Schengen, despre dublul standard in UE, despre aderarea la moneda euro, nu am vazut teme care sa influenteze intr-adevar in bine viata oamenilor”, a spus Cazanciuc.

Citește și: SCÂNTEI LA COTROCENI între Iohannis și ALDE: 'Omorul e mai puțin grav decât corupția?' / SURSE .