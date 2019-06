SCÂNTEI LA COTROCENI între Iohannis și ALDE: 'Omorul e mai puțin grav decât corupția?' / SURSE

Delegația ALDE care a participat miercuri, la consultările de la Palatul Cotroceni, i-a adus președintelui Klaus Iohannis ultimele două legi de grațiere date în România și a discutat în contradictoriu cu șeful statului despre tema justiției, au relatat surse din formațiunea lui Călin Popescu Tăriceanu pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

„S-a discutat pe referendum si delegația noastră i-a explicat Președintelui ca unele lucruri nu sunt in regula. I-au aratat ultimele doua legi de grațiere care nu amnistiaza vreo 60 de fapte de natura penala si l-au intrebat daca din punctul sau de vedere omorul e mai putin grav decat coruptia. Iohannis le-a spus ca o sa-si intrebe expertii. L-au mai intrebat daca nu are totusi o optiune personala. Dupa care a spus ca nu mai vorbeste cu nimeni in afara șefului delegației”, au relatat sursele citate pentru știripesurse.ro.

Citește și: Ce conține ACORDUL POLITIC NAȚIONAL pe care Klaus Iohannis îl trimite partidelor - DOCUMENT .