Liderul spiritual al comunităţii Copiii Soarelui solicită revocarea arestului preventiv

Cunoscut şi sub numele de "Guru de la Brad", bărbatul de 59 de ani a fost adus joi la sediul Tribunalului Hunedoara, avocatul său, Aurel Moldovan, afirmând că acesta este nevinovat."Din punctul meu de vedere, nu este vinovat sub nicio formă. Nu sunt dovedite infracţiunile reţinute în sarcina clientului meu. Măsura aceasta, a arestului preventiv, este abuzivă, drept pentru care cred că singura măsură ar fi libertatea, care este o măsură de normalitate", a spus avocatul Aurel Moldovan.Referindu-se la învinuirea potrivit căreia copiii din comunitate nu ar fi mers la şcoală, avocatul a menţionat că minorii erau înscrişi la şcoli private din California şi Nevada, în Statele Unite ale Americii, precizând că legea nu prevede explicit că un copil român trebuie să urmeze, obligatoriu, o formă de învăţământ în România.Cât priveşte acuzaţia de viol, avocatul a arătat că există o singură sesizare de acest fel, făcută în urmă cu şapte ani, dar fără o dovadă."Există o singură sesizare de viol a unei părţi vătămate, făcută după şapte ani de zile, care nu este dovedită sub nicio formă. Nu avem un act constatator al unui medic de specialitate, n-avem un raport medico-legal din care să rezulte că (victima, n.r.) a fost violată. Este vorba doar despre o agresiune sexuală. Este o mare diferenţă între o agresiune sexuală şi un viol, şi chiar dacă ar fi fost un viol, nu este dovedit", a precizat avocatul.El a adăugat că nu există dovezi nici pentru infracţiunile de exercitare fără autorizaţie a unei profesii sau şantaj.În cazul în care solicitarea de revocare a arestului preventiv nu va fi acceptată de către Tribunalul Hunedoara, atunci se va depune o altă cerere de înlocuire a măsurii cu cea de arest la domiciliu sau control judiciar.Potrivit avocatului, urmărirea penală în acest dosar a fost extinsă şi faţă de părinţii copiilor care nu erau la şcoală, aceştia fiind acuzaţi că i-ar fi influenţat pe minori să nu participe la cursurile de învăţământ.Fărcaş Ardelean a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe data de 26 mai, în urma unei acţiuni a poliţiştilor şi procurorilor din Brad, în care au fost efectuate 14 percheziţii, bărbatul fiind acuzat de comiterea infracţiunilor de şantaj, viol, împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi.Ulterior, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului (DGASPC) Hunedoara a solicitat sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) pentru găsirea copiilor şi părinţilor acestora care fac parte din comunitatea "Copiii Soarelui", după ce 12 minori şi mamele lor au plecat din satul Dumbrava de Sus, unde funcţiona organizaţia.