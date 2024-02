Liderul USR, atac virulent la adresa PNL: 'Are mult de mers la mănăstire până să se curețe pentru ce a făcut alegătorilor în ultimii ani'

Cătălin Drulă a declarat, marți, la Digi24 că el nu crede în jocul sondajelor în spațiul public, ci crede în votul oamenilor, în contextul în care, potrivit ultimelor date, puțin peste 11% dintre români ar vota cu USR la următoarele alegeri.

"Am văzut foarte multe intoxicări în spațiul public cu sondaje. Sunt de 7 ani în politica românească și le-am văzut până la toate limitele. La europarlamentarele din 2019, eu am fost șef de campanie din partea USR. Cel mai bun sondaj public, care nu era al USR, ne dădea cu 30 de zile înainte de alegeri la 11%, iar noi am luat 22%. Avem și noi sondajele noastre care arată cu totul altfel de cifre, dar eu n-o să fac un sport din a le arunca în spațiul public. Mă refer la europarlamentare, la clasicele întrebări cu duminica alegerilor", a spus Drulă.

"Eu nu cred în acest joc cu sondaje în spațiul public, cred în votul oamenilor. PNL-ului îi e frică de europarlamentare, de Alianța Dreapta Unită. Îi este frică de noi. Toate datele sociologice pe care le-avem și noi, dar și ei arată că le e teamă pentru ca probabilitatea e maximă ca Alianța Dreapta Unită să treacă peste PNL. Și nu cu puțin. Dacă până ieri ți-ai câștigat banii la alba-neagra sau la metoda Maradona și de mâine spui că «mă apuc de muncă și devin cinstit» ai o problemă. Cam aici este și PNL-ul. Are mult de mers la mănăstire până să se curețe pentru ce a făcut alegătorilor în ultimii ani - a adus PSD la guvernare, a trădat alegătorii, au spus că nu vor crește taxele și le-au crescut", a mai precizat liderul USR.

Acesta și-a continuat atacul la adresa celor de la PNL, principalul rival de dreapta al USR la alegerile următoare.

"Este o teamă mare de a merge către alegători a celor de la PNL. Este groază chiar. Pe bună dreptate, lumea nu mai vrea PNL. Sunt foarte mulți oameni care spun că votează PSD. N-au avut niciodată un scor mai mic de 20%, iar la ultimele alegeri au avut 30%. Încerc să-i conving pe acești oameni să nu voteze PSD, dar respect acești alegători. De ce ar vota cineva copia - PNL - și nu originalul, adică PSD. Oamenii care-și doresc o guvernare de dreapta în România votează Alianța Dreapta Unită", a mai spus Drulă.