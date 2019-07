Liderul USR București s-a dezlănțuit la Congres - atacuri în rafală: 'Viorica Dăncilă trebuie să plece, Gabriela Firea trebuie să plece'

Congresul USR a început, sâmbătă, la Teatrul Național București, cu melodia binecunoscută din celebrul serial Urzeala Tronurilor. Președintele USR București, Roxana Wring, a declarat că formațiunea își va alege candidatul la prezidențiale și că oameni precum Dăncilă sau Firea trebuie să plece.

"Suntem aici pentru că USR a crescut. Avem mai mulți membri, mai multe voturi. Am obținut aproape 40% din voturile la alegerile europarlamentare și am venit cu propuneri și soluții pentru București. Acest Congres vine să deschisă o nouă etapă politică. Congresul de azi este unul al maturității. Vom alege un prezidențiabil, vom face modificări la statut și suntem aproape să finalizăm un parteneriat cu PLUS. Sunt opțiuni de partid mare. Sunt opțiuni de partid care va conduce adminsitrația centrală și locală, începând cu 2020. Sunt opțiuni capitale pentru USR, dar mai ales pentru România", a declarat Roxana Wring.

VIDEO LIVE / USR își alege candidatul la prezidențiale - Congresul a început pe muzica din Urzeala Tronurilor

Președintele USR București a spus, în debutul Congresului USR, că din 2020 USR trebuie să guverneze.

"Viorica Dăncilă trebuie să plece, Gabriela Firea trebuie să plece. În 2020, toți hoții și incompetenții trebuie scoși din adminsitrația publică și locală. Cu asta mai avem de luptat. Avem de schimbat mentalități, viziuni învechite, avem de schimbat legi date pentru infractori. Deciziile noastre de azi vorbesc despre deciziile noastre de mâine. Ceea ce se întâmplă azi spune ce se va la Palatul Victoria și în administrația publică. Nu e nici Game of Thrones, nu e bussiness as usual, e testul unei maturități", a completat Roxana Wring.