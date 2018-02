VIDEO Lidia Buble, cea mai emotionanta dedicatie de iubire, pentru mama ei, in noua piesa `Sărut mâna, mamă!`

Lidia Buble este, fara dar si poate, o artista complexa care a reusit sa uimeasca, de fiecare data, prin aparitiile ei muzicale.

Asa se face ca, acum, talentata cantareata isi surprinde publicul cu cea mai sensibila piesa din cariera ei, "Sarut mana, mama!", o declaratie de iubire pe note muzicale, atat pentru mama ei, cat si pentru toate mamele din lume.

Melodia, o productie EpiQ Records, este insotita de un videoclip emotionant, de stare, regizat de TrandaFilm, in care Lidia ne prezinta o realitate cu care multi dintre noi ne confruntam, si anume, timpul pe care uitam sa-l mai alocam persoanei care ne-a dat viata.

"Gasca de la EpiQ Records a reusit sa puna tot amalgamul emotiilor mele pe note muzicale, de dragoste pura. Mi-e greu sa cant live piesa, pentru ca ma podidesc lacrimile, dar ma adun si sper sa va fac si pe voi partasi, la cea mai frumoasa declaratie de iubire pe care o poti face celei ce ti-a dat viata. Nu uita ca, timpul se scurge prea repede intre rotitele vietii noastre si, cat inca nu e tarziu, pune telefonul la ureche si sopteste sincer 'Sarut mana, mama!'", declara Lidia Buble.

Lidia Buble da startul declaratiilor de iubire, pentru mamele noastre, iar piesa nou lansata vine ca un cadou sau, chiar, o felicitare muzicala, pentru toata viata.

Artista pregateste lucreaza intens, alaturi de echipa ei de productie, EpiQ Records, la primul ei album, pe care-l va lansa in toamna acestui an. Prima piesa de pe album a fost "Camasa", hit care a fost No. 1, chiar de la inceputul lui 2018, iar cea de-a doua este "Sarut mana, mama!". Urmeaza multe alte surprize, dar si un alt vibe din partea Lidiei, pe plan profesional.

Asculta "Sarut mana, mama!", melodia in care sigur te vei regasi, dar si face sa-ti doresti, mai mult, sa pretuiesti persoana care ti-a dat viata, pentru ca, mama este cel mai bun si sfant om de pe pamant!