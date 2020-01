'Life on Mars', piesa lui David Bowie, s-a auzit din clopotnița unei biserici vechi din secolul XVII

Una dintre cele mai cunoscute piese marca David Bowie, ”Life on Mars”, s-a auzit din clopotnița unei biserici datând din secolul XVII, pentru a marca ziua în care regretatul muzician ar fi împlinit 73 de ani, arată Smart Radio păstrând un loc special pentru muzica britanicului în playlistul zilei, potrivit Mediafax.

Moștenirea lăsată de David Bowie capătă un nou sens în momentul în care una dintre cele mai cunoscute piese ale sale se aude interpretată la clopotele unei biserici Amsterdam cu o vechime de patru sute de ani.

Reprezentanții bisericii au decis să aducă un omagiu muzicii lui Bowie în preajma zilei de naștere a artistului, pe 8 ianuarie. Biserica protestantă Zuiderkerk se află în Nieuwarkt, Amsterdam. A fost construită între 1603 și 1611. Clopotnița a fost ridicată în 1614.

Un videoclip publicat pe Twitter a adunat rapid peste 200.000 de vizualizări

Melodia care i-a impresionat pe fani s-a auzit astfel: https://twitter.com/i/status/1214602168814190592

Ultimul album de studio al artistului este ”Blackstar”, care a fost lansat chiar în ziua în care artistul a trecut în neființă. David Bowie a pierdut lupta cu cancerul la vârstă de 69 de ani, în ianuarie 2016 - realizat de celebrul fotograf Albert Watson în 1996.

David Bowie s-a inspirat pentru muzica sa dintr-o vastă paletă de forme de artă, filosofie şi literatură. El a fost, de asemenea, actor de film şi teatru, regizor şi realizator de videoclipuri muzicale. Printre cele mai cunoscute albume ale sale se numără "Space Oddity" (1969), "The Man Who Sold the World" (1970), "Aladdin Sane" (1973), "Station to Station" (1976), "Let's Dance" (1983), "The Buddha of Suburbia" (1993) şi "Earthling" (1997). Albumele starului britanic s-au vândut în peste 150 de milioane de copii pe plan mondial. A murit în 2016, la două zile după ce împlinise 69 de ani.

Muzica lui David Bowie se regăsește în playlist-ul Smart Radio.