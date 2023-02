Liga Campionilor - Antrenorul echipei Borussia Dortmund, mulţumit de victoria la limită în partida cu Chelsea (1-0)

"Este bine că am putut câştiga acest meci. Am avut şansă în finalul meciului, datorită portarului nostru. Dar am avut şi ocazii pentru a marcat al doilea gol. Ne-am apărat avantajul de un gol pe final. Jucătorii mei au arătat o calitate incredibilă în atac. Gregor Kobel este într-o mare formă, iar când lucrurile se complică putem conta pe el. Trebuie să păstrăm mingea mai mult timp. În prima repriză, am reuşit să combinăm bine. Au fost lucruri bune şi cel mai important este că am câştigat", a declarat Terzic.Omologul său de la Chelsea, Graham Potter, a recunoscut mai sunt lucruri de îmbunătăţi la echipa sa şi a spus că se aştepta la un meci dificil pe Westfalenstadion."Să joci la Dortmund este mereu o provocare. Liga Campionilor este întotdeauna complicată. Prestaţia noastră din repriza secundă a fost bună. Sunt lucruri de îmbunătăţit, mai avem acum trei săptămâni la dispoziţie să ne pregătim. A fost doar prima parte, acum trebuie să jucăm pe Stamford Bridge şi va fi un meci fantastic'', a declarat Potter.Borussia Dortmund a învins-o cu 1-0 pe Chelsea Londra graţie golului marcat în repriza secundă de internaţionalul german Karim Adeyemi (68), a cărui mamă este româncă. Returul va ave loc la Londra, pe 7 martie."Am început destul de prost meciul, dar ne-am luptat şi am reuşit să ne impunem în final. Mi-am spus că trebuie să marchez un gol, am încercat să câştigăm unu contra unu. An nou şi noroc nou! Am jucat în faţa acestor suporteri, a fost incredibil. Am câştigat şi asta e important pentru meciul retur. Am vorbit mult între noi în cantonament, înainte de reluarea sezonului", a declarat Adeyemi, aflat la şasea sa reuşită în Champions League.