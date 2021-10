Liga profesionistă de fotbal din Franţa este împotriva organizării Cupei Mondiale la doi ani

Liga profesionistă de fotbal din Franţa (LFP) şi-a exprimat miercuri opoziţia faţă de propunerea FIFA de organizare a Cupei Mondiale la doi ani, idee care a generat o polemică dură în fotbalul internaţional, scrie AFP, citat de agerpres.

''Dezvoltarea fotbalului nu presupune doar Cupa Mondială, ci mai presus de toate se bazează pe campionatele interne. Fără consultări prealabile, FIFA doreşte să ia o decizie care este doar în interesul său unic şi al cărui impact este iremediabil negativ pentru campionatele şi cluburile interne ca angajatori de jucători. Acest proiect ar prevedea, de asemenea, prelungirea ferestrelor internaţionale, care ar perturba foarte puternic desfăşurarea campionatelor interne şi ar provoca un dezinteres al fanilor. CM este un patrimoniu mondial care trebuie păstrat şi nu banalizat", se arată în comunicatul LFP.

La începutul lunii, şi directorul executiv al Federaţiei germane de fotbal (DFB), Oliver Bierhoff, a declarat că se opune ideii controversate de a se organiza o Cupă Mondială la fiecare doi ani, proiect iniţiat de FIFA.''Întotdeauna trebuie să ţinem cont de presiunea asupra jucătorilor", spunea Bierhoff. ''Jucăm o Cupă Mondială la fiecare doi ani? Nu am găsit încă pe nimeni care să-mi spună că este o idee bună'', afirma câştigătorul EURO 1996 cu Mannschaft.Bierhoff considera că FIFA ar trebui să se concentreze mai puţin pe ''maximizarea veniturilor şi mai mult pe calitatea meciurilor''.''Vrem cu toţii să vedem meciuri deosebite, meciuri care să te ţină cu sufletul la gură. Acest lucru nu mai este posibil cu un program strâns, atât din punct de vedere fizic, cât şi mental", avertiza Bierhoff.Francezul Arsene Wenger, directorul FIFA pentru dezvoltare globală, a apărat ideea unei Cupe Mondiale bienale, în pofida criticilor acerbe din Europa şi a insistat că îşi asumă acest pariu pentru a face fotbalul mai bun.Fostul antrenor al lui Arsenal declara că de modificările propuse începând cu 2025, organizarea Cupei Mondiale din doi în doi ani şi diminuarea ferestrelor internaţionale, vor beneficia toate părţile implicate în fotbal.La propunerea Federaţiei de fotbal din Arabia Saudită, FIFA a aprobat un studiu de fezabilitate pe care Arsene Wenger l-a prezentat recent, care include disputarea unei Cupe Mondiale bienale din 2026, în locul uneia din patru în patru ani, competiţii continentale în anii impari, cu una sau două ferestre internaţionale pe an în loc de cinci în prezent şi diminuarea numărului de meciuri pentru jucători.UEFA, care girează campionatele europene în care evoluează majoritatea jucătorilor de top, a devenit cel mai mare adversar al propunerii şi preşedintele Aleksandr Ceferin a ameninţat chiar cu un boicot. UEFA a cerut o întâlnire cu FIFA şi preşedintele Gianni Infantino, care pare pregătit să discute cu toţi membrii forului internaţional.''Cred că dacă vom continua aşa ne vom lovi de un zid'', declara Wenger, care evoca ''haosul'' şi ''congestia'' jocului. ''Nu este vorba de mine, este vorba de propunerea de a face fotbalul mai bun cu siguranţă, mult mai simplu şi mai semnificativ lumea întreagă. Nu este vorba de un orgoliu. Mi s-a cerut să modelez calendarul internaţional de mâine şi voi consulta pe toată lumea. Absolut dăunător jucătorilor sunt călătoriile repetate şi problemele provocate de diferenţele de fus orar. Dacă reducem perioada de calificare, cred că cluburile vor avea de câştigat, jucătorii ar avea de câştigat. Acest concept, o Cupă Mondială la fiecare doi ani, are sens doar dacă vezi întreaga propunere şi dacă se reaşează calificările'', sublinia fostul antrenor francez.Wenger respingea aprecierile conform cărora creşterea frecvenţei de disputare va devaloriza Cupa Mondială şi că Mondialul feminin va avea de suferit dacă se va juca în acelaşi an cu evenimentul masculin.''Cupa Mondială este un eveniment aşa de uriaş încât nu cred că îşi va diminua prestigiul. Vrei să fii cel mai bun din lume şi vrei să fii cel mai bun din lume în fiecare an'', spunea Wenger.FIFA a indicat că fanii fotbalului ar agrea ideea disputării Cupei Mondiale din doi în doi ani şi a efectuat un sondaj în rândul fanilor.Nu mai puţin 15.000 de respondenţi din 23.000, provenind din 23 de ţări din întreaga lume, s-au pronunţat favorabil unei astfel de idei pe platforma de votare online YouGov.